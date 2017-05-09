دشمن دنبال نفوذ فکری در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحمت الله صادقی، ظهر سه شنبه در نشست با رسانه های استان گلستان با اشاره به تکلیف و رسالت بسیج در عرصه رسانه اظهار کرد: زمانی که دشمنان انقلاب اسلامی از ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران مایوس شدند به تغییر رفتار روی آوردند که این تغییر رفتار یک بخش در حوزه رسانه و بخشی هم در نفوذ تصمیم سازی نظام و دقیقا بسیج در این چارچوب تعریف می شود.

صادقی افزود: در حوزه تغییر ساختار علاوه بر اینکه دشمن به موفقیت نرسید بلکه جغرافیای طبیعی اسلامی توسعه پیدا کرد.

وی تصریح کرد: بسیاری از کج فهم ها و بد فهم ها فکر می کردند که انقلاب اسلامی همچون کالای صادراتی است که می خواهیم آن را صادر کنیم.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه ما انقلاب نکرده ایم تا دولتی را برکنار و دولتی را برقرار کنیم، گفت: راه انقلاب مشخص است و در جریان این راه حق حرکت می کنیم.

صادقی در خوصوص رسالت بسیج رسانه، اظهار کرد: با توجه به اینکه دشمنان به دنبال تغییر رفتار ما هستند اکنون عرصه، عرصه تغییر رفتار است.

وی تصریح کرد: سال گذشته رهبر معظم انقلاب فرمودند خرمشهر جدیدی در راه است و این خرمشهر همچون خرمشهر دوران 8 سال دفاع مقدس نیست. در این موقعیت شهرها و بازارها آباد، خیابان ها پر تردد، اما فکر در تسخیر استکبار جهانی است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به چگونه وارد شدن افسران بسیج رسانه در این خرمشهر، گفت: در این موقعیت باید همچون زمان جنگ قرارگاه داشته باشیم و باید از وجود فرماندهان بسیج رسانه، تخریب چی ها، شهادت طلبی های روی مین رفتن داوطلبانه برخوردار باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه عرصه، عرصه جنگ است از سازمان بسیج چنین توقعی است که بتواند ابتدا همه عنصرهای و ظرفیت ها را جمع کند و از همین ظرفیت ها نقشه راه را تعیین کند و طرح مقابله دهد.

وی تصریح کرد: این تکلیف بزرگ بر روی دوش ما است به جهت اینکه اگر تصور کنیم که این تهدید اشتباه است راه را گم کرده ایم، میزان باورمان مانند میزان عرصه های جغرافیای طبیعی نیست بلکه ما ریزش داریم اما استراتژی های دشمن کاملا ملموس است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) انقلاب را پایگاه انقلاب اسلامی معماری کرد و حرکت های انقلابی را آغاز کرد که چیزی جز این نیست، گفت: ما در هیچ کجا در سربند، عکس و وصیت نامه شهدا پرچم جمهوری اسلامی را شاهد نیستیم.

وی افزود: اکنون با توجه به اینکه انقلاب اسلامی ایران به دوران 40 سالگی خود رسیده است ما نیاز به تاریخ شفاهی و مکتوب در استان داریم تا کسی نتواند خدشه ای وارد کند و بسیج رسانه باید برای آن فکری ببیند.

صادقی اظهار کرد: آنچنان ما را از موضوعات اصلی به حاشیه بردند که جایی برای گفتن از شهدا و تاریخ شهدا نیست و لذا در فایل تنظیم شده و حساب شده قرار دادند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان، گفت: در اوج تهدیدات دشمن که بعد از بستن فعالیت های هسته ای باید جریان موشکی بسته شود، شهرک موشکی نظامی مطرح شد و شعار مرگ بر اسرائیل بر روی آنان نوشته شد. حال همه زیر سئوال هستیم که چرا در این شرایط فضائی را ایجاد کردیم که دشمن تهدید شود و ما به این افتخار می کنیم و حتی بر روی گلوله های کلاش و قطرات خودکار که بر روی کاغذ می آید با افتخار مرگ بر اسرائل را می نویسیم.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب تکلیف را بر مامشخص کردند که این ریل به کجا خواهد رسید، افزود: ایشان بعد از حیات امام فرایندی را در طراحی و معماری خودشان مطرح کردند که این در دستور کار سپاه و بسیج نظام جمهوری اسلامی ایران مستقر شد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب از ما دولت اسلامی و آن هم از نوع پر خطر برای استکبار جهانی و اسرائیل می خواهد، جامعه اسلامی که در آن فساد، مشکلات حقوقی در حوزه آسیب های اجتماعی و معیشتی نباشد جامعه ای که سرشار از عدالت باشد و تولید ملی در سرانه ملی تقسیم شود.