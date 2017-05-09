خودکفایی در تولید گوشت قرمز جزو برنامه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملاصالحی عصر سه شنبه روز مراسم بانک ژن در منطقه گاودشت بابل با اشاره به افتتاح مرکز حفاظت منابع ژنتیکی دامهای شمال در بابل اظهار داشت: این مرکز در حال حاضر ۲۵۰ رأس گوسفند را نگهداری می‌کند که تا پایان سال به ۷۰۰ رأس خواهد رسید.

وی بیان داشت در کشور سالانه ۸۲۴ هزار تن گوشت قرمز تولید می‌شود که این مقدار ۵۱ درصد از دام سنگین و ۴۹ درصد دام سبک تامین می شود و در تلاش هستیم با اصلاح نژاد دام‌های بومی و دومنظوره همانند گوسفند زل مازندران، تولید گوشت دام‌های سبک را افزایش دهیم و به مرز خودکفایی در تولید گوشت قرمز دست‌یابیم.

وی افزود: در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن شیر در کشور تولید شد که نه‌تنها نیاز کشور تأمین شد بلکه در بخش لبنیات، صادرات خوبی به دیگر کشورها نیز شده است.

ملاصالحی اظهار داشت: در سال گذشته بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور تولیدشده است که از این میزان یک‌صد هزار تن به کشورهای مختلف صادرشده است.

ملأ صالحی افزود: برای خودکفایی در امور دامی، تحقیقات نقش بسیار برجسته‌ای دارد و با انجام کارهای تحقیقاتی درصددیم در اصلاح نژاد دام‌ها و افزایش تولید شیر و گوشت موفق عمل کنیم.

وی گفت: تا قبل از انقلاب اسلامی، ایران یک واردکننده مطلق در امور دام و کشاورزی بوده است که با اقدامات خوب انجام‌شده امروز نه‌تنها قطع واردات شده است بلکه در بسیاری از موارد به دیگر کشورها نیز صادرات انجام می‌شود.

رئیس مرکز اصلاح نژاد دام کشور یادآور شد: در مرکز حفاظت منابع ژنتیکی کشور، گوسفندان مولد بعد از پنج سال به‌صورت بره یا اسپرم در اختیار دامداران مازندران و گلستان قرار می‌گیرند و این نوع گوسفند در منطقه آب و هوایی شمال کشور سالانه ۲۰۰ کیلوگرم شیر می‌دهد.

وی گفت: هم‌اکنون با مرکز بابل، ۱۳ ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفندی در کشور فعال است که چهار هزار و ۸۰۰ رأس گوسفند از نژاد زل در آن‌ها در مرحله اصلاح نژاد هستند.