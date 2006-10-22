دولت نهم رويكرد خود را نسبت به احزاب اصلاح كند

به گزارش خبرنگار "مهر"، نخستين هم انديشي وزارت كشور و تشكل هاي سياسي در دولت نهم، شامگاه يكشنبه با عنوان احزاب و انتخابات در اين وزارتخانه برگزار شد.

در اين نشست، پس از سخنراني حجت الاسلام مصطفي پور محمدي وزير كشور، دبيران كل و نمايندگان تام الاختيار برخي احزاب و گروه هاي سياسي ديدگاه هاي خود را درباره موضوع جلسه تبيين كردند.

محمد حسن غفوري فرد دبير كل جامعه اسلامي ورزشكاران اظهار داشت: در يك سال گذشته فعاليت احزاب و تشكل هاي سياسي كشور در زمينه هاي مختلف در كما و اغما بود و برگزاري نشست هاي مستمر احزاب و مسئولان مي تواند اختلافات را با راه حل هاي قانوني رفع كند.

وي در ادامه به مساله يارانه احزاب اشاره كرد و افزود: در دولت گذشته يارانه اندكي براي احزاب در نظر گرفته شد كه نشان از توجه دولت به حيات تشكل هاي سياسي داشت.

اين فعال سياسي خاطر نشان كرد: دولت نهم يارانه احزاب را قطع و با ايجاد مشكل براي گروه هاي سياسي اين شبهه را ايجاد كرد كه علاقمند به تحزب و فعاليت آنها نيست.

رئيس دومين دوره خانه احزاب ايران تحزب را مهم ترين اقتضاي يك نظام مردم سالار ديني دانست و متذكر شد: انتخابات بدون حضور احزاب معنا ندارد.

قدرتعلي حشمتيان دبير كل جمعيت مستقل ايران اسلامي نيز در سخناني اظهار داشت: وزير كشور بايد براي حل اختلاف ميان اعضاي فعلي و سابق شوراي مركزي خانه احزاب، در جلسات اين شورا شركت مي كرد.

وي افزود: اگر وزارت كشور مي خواهد ميز احزاب را در ستاد انتخابات احيا نمايد، ابتدا بايد اختلافات خانه احزاب را رفع كند تا نماينده اين خانه (مورد قبول همه گروه هاي سياسي) مشخص شود.

اسدالله بادامچيان قائم مقام حزب موتلفه اسلامي ديگر سخنران اين نشست بود كه تحزب را از حقوق ملت و امري عقلاني كه در اسلام با خدا محوري شكل گرفته، دانست.

به گزارش "مهر"، وي با بيان اين كه تحزب در چارجوب اسلاميت و جمهوريت رشد و تكامل مي يابد، افزود: اختلاف ديدگاه در احزاب امري طبيعي است و آنچه مشكل آفرين است تنازع است كه در ايران وجود ندارد.

اين فعال سياسي خاطر نشان كرد: كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور مسئوليت صيانت از حقوق احزاب و تقويت جايگاه آنها را بر عهده دارد و چنانچه حقوق گروه هاي سياسي حفظ شود، احزاب نيز شور و نشاط انتخابات را تضمين مي كنند.

بادامچيان با تاكيد بر اين كه برخورد دوگانه با احزاب كه از آنها خواسته مي شود در برخي اوقات در عرصه باشند و در اوقات ديگر فعاليت نداشته باشند، تحزب را مورد خدشه قرار مي دهد، تصريح كرد: اگر تحزب مورد هجمه قرار گيرد، انتظار آن كه احزاب نقش خود را در تحولات و فراز و نشيب ها ايفا كنند، بي جاست.

غلامعلي دهقان سخنگوي حزب اعتدال و توسعه نيز، طي سخناني اظهار داشت: بدعت معاون سياسي وزير كشور براي جلوگيري از حضور خبرنگاران در ستاد انتخابات كشور، در جامعه شائبه هاي زيادي ايجاد كرد.

وي افزود: اين تصميم عجولانه كه در27 سال گذشته نظير نداشته، شور انتخابات را كاهش مي دهد و بايد علت آن براي افكار عمومي تبيين شود.

اين فعال سياسي خاطر نشان كرد: در ادوار گذشته ميان ناظران و مجريان تفاوت فكر و سليقه وجود داشت ولي اكنون مسئولان اجرايي و نظارت همسو هستند و بايد راهكاري ايجاد شود تا برگزاري انتخابات سالم و رقابتي آزاد تضمين شود.

دهقان همچنين به لايحه نظام جامع انتخابات اشاره كرد و گفت: اين لايحه با اصل سوم قانون اساسي مغايرت دارد و مانعي براي توسعه مشاركت عمومي در انتخابات محسوب مي شود.

ابوالحسني عضو ارشد انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها كه برگزاري هم انديشي وزارت كشور و سران احزاب و گروه هاي سياسي را ابزاري و كوتاه مدت توصيف كرد، ابراز عقيده كرد: براي گسترش احزاب در كشور، دو تئوري "توسعه جامعه از طريق شكل گيري احزاب" و"انتخابات" وجود دارد.

وي كه تحقق اين تئوري ها را در گرو خواست و تلاش حاكميت و نخبگان مي داند، افزود: در كشور ما يك قانون انتخابات متناسب با فعاليت احزاب وجود ندارد و آنچه با عنوان قانون انتخابات اجراي مي شود، به تقويت احزاب منجر نمي شود.

اين فعال سياسي احزاب را نگهبان نظام سياسي خواند و از مسئولان وزارت كشور خواست كه قانون جامع انتخابات را در جهت تقويت نهادهاي مدني تدوين كنند.

سيد ابوالقاسم رئوفيان دبير كل جامعه اسلامي فرهنگيان ديگر سخنران اين نشست بود كه اظهار داشت: تعامل دولت و احزاب دو سويه است و نمي شود احزاب زمينه را براي تحقق شعارها و اعتلاي دولت فراهم كنند ولي دولت به آنها توجه نكند.

وي افزود: دولت بايد احزاب را مانند سيستم هاي نظارتي و بيانگر مطالبات ملت بداند.

"رئيس جمهور در سفرهاي استاني هيات دولت صدها هزار نامه دريافت كرده است و آنچه به عنوان مطالبات مردم مطرح شد، به صورت پراكنده به اطلاع او رسيد ولي احزاب مي توانند به عنوان مشاوران امين دولت، مطالبات مردم را طبقه بندي شده در اختيار مسئولان قرار دهند".

سخنگوي سابق خانه احزاب در عين حال از گروه هاي سياسي خواست كه دولت را تكريم كرده و در عين نقد عملكرد مسئولان امر، به توانمندي هاي آنها نيز اشاره كنند.

علي اصغر احمدي دبير كل حزب همبستگي نيز طي سخناني تصريح كرد: مجريان وناظران انتخابات بايد به گونه اي عمل كنند كه موانع مشاركت عمومي برداشته شده و اين گونه نباشد كه برخي گرايش ها و سلايق درون نظام تصور كنند در انتخابات حضور ندارد.

وي بر لزوم برخورد قانوني بر تخريب گران چهره هاي سياسي كشور به ويژه در آستانه انتخابات و استفاده از رانت هاي سياسي و حضور نهادهايي كه براي ورود به عرصه انتخابات بر اساس قانون ممنوعيت دارند، تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اين نشست غلامحسين اميري قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين طي سخنان كوتاهي گفت: جايگاه احزاب در سنت و حديث و قرآن و قانون اساسي مشخص است.

به گزارش "مهر"، وي عمده ترين كاركرد احزاب را تربيت نيروي انساني براي توسعه مادي و معنوي كشور عنوان كرد و افزود: گاهي احزاب به جاي تلاش براي اعتلاي كشور و ملت به دنبال منافع خود هستند.

اين عضو ارشد جامعه اسلامي مهندسين تاكيد كرد: اگر احزاب مي خواهند در ميان مردم پايگاه داشته باشند، بايد به جاي حذف يكديگر، در مسابقه خدمت رساني به ملت شركت كرده و براي ارتقاي جامعه تلاش كنند.

مريم بهروزي دبير كل جامعه زينب (س) نيز در اين زمينه اظهار داشت: فضا سازي براي انتخابات بر عهده احزاب است ولي از آنجا كه كشور ما به سبك نظام هاي حزبي رايج در دنيا اداره نمي شود، برخي تصور مي كنند مردم رويكردي به احزاب ندارند و به همين علت نقش گروه هاي سياسي را در تحولات ناديده مي گيرند.

وي با تاكيد بر لزوم نهادينه شدن تحزب گرايي در كشور، گفت كه امام خميني (ره) به تشكيلات و كار حزبي اهميت مي دادند و مقام معظم رهبري نيز بارها فرمودند كشور داري و كار سياسي بدون حزب و تشكيلات امكان پذير نيست.

خسرو نصيري زاده دبير كل مجمع متخصصين ايران نيز در اين نشست با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي مربوط به اصل 44 قانون اساسي مربوط به خصوصي سازي بر لزوم واگذاري بخشي از فعاليت هاي سياسي وزارت كشور به نهادهاي مدني تاكيد كرد.

وي وظيفه دولت را اعمال حاكميت دانست و خاطر نشان كرد: احزاب مي توانند در چارچوب قانون اساسي بسياري از امور را اجرا كنند.

اين فعال سياسي در ادامه به فعاليت هاي انتخاباتي حزب متبوعش اشاره كرد و گفت كه مجمع متخصصين ايران در آبان ماه سال جاري همايش بزرگ انتخاباتي خود را با حضور 4000 نفر در وزارت كشور برگزار مي كند.

سعيد ياري دبير كل سازمان دفاع از منافع ملي ايران تنها فعال سياسي سخنران در نشست مذكور بود كه معتقد است دولت نهم به جايگاه و نقش احزاب توجه كافي دارد.

وي برگزاري نخستين هم انديشي وزارت كشور و سران احزاب و گروه هاي سياسي در دولت نهم كه امشب و البته به اعتقاد بسياري از فعالان سياسي اصولگرا با تاخير برگزار شد را دليل اثبات سخنان خود دانست.

اين فعال سياسي گفت: وزارت كشور با برگزاري اين نشست به احزاب ارزش واقعي داد و در حقيقت، شعار توسعه سياسي دولت گذشته را عملياتي كرد.

ياري در ادامه سخنان خود تصريح كرد:احزاب با سه دكترين نقد منصفانه و عاقلانه قدرت و ارايه پيشنهاد كاربردي به اركان حكومت، روشنگري افكار عمومي و تلاش براي ورود قانوني به چرخه قدرت، در همه عرصه فعاليت دارند.

وي در خاتمه تاكيد كرد: همه احزاب در گام نخست، به اصل مشاركت براي حضور حداكثري در انتخابات توجه دارند و در گام هاي بعد با ورود به ائتلاف ها و معرفي افراد اصلح و كارآمد، فضاي انتخابات را با نشاط خواهند كرد.