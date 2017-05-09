خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها ـ اعظم گلابگیریان*: گسترش بی‌رویه شهر یزد در حاشیه‌ها و پوک شدن داخل شهر به دلیل زمین‌های رها شده، باعث شده هزینه خدمات‌رسانی در شهر روزبه‌روز افزایش یابد.

تراکم جمعیتی نیز با گسترش بی‌رویه شهر کاهش می‌یابد و به این ترتیب دستگاه‌های مدیریت شهری از جمله شهرداری، باید اعتبار مضاعفی را برای هر شهروند در هر هکتار هزینه کنند.

به عنوان مثال هر چه شهر گسترده‌تر شود به شبکه معابر بیشتر، روشنایی، تاسیسات شهری، مراکز خدمات عمومی از جمله مدرسه و درمانگاه و از سوی دیگر خدمات شهری نیاز دارد و اگر این جمعیت در فضای کمتری گنجانده شود، اعتبار و سرانه هزینه‌ای شهرداری برای هر نفر بیشتر خواهد شد.

جمعیت فعلی شهر یزد می‌تواند در فضایی به وسعت یک سوم فضای موجود گنجانده شود اما گسترش بی‌رویه شهر، جمعیت را در شهر پراکنده کرده است.

از سوی دیگر تمایل به حاشیه‌نشینی و سکونت در بافت جدید نیز رو به افزایش است و در چنین شرایطی مدیران شهری باید برای این وضعیت چاره‌اندیشی کنند.

می‌توان با قرار دادن مشوق‌های لازم، شهروندان را به سکونت در بافت مرکز شهر، ترغیب کرد، سکونت در این بافت حتی برای مردم نیز ارزان‌تر تمام می شود.

از سوی دیگر با توجه به وجود زیرساخت‌ها به ویژه انشعاب‌ها و تاسیسات شهری، هزینه جدیدی متوجه دستگاه های مدیریت شهری نخواهد بود.

با افزایش سکونت در بافت مرکزی شهر، بها و ارزش ملک نیز در این بافت افزایش می یابد و ساکنان به ادامه زندگی ترغیب می شوند اما مسئولان و مدیران شهری نیز باید تلاش کنند تا خدمات مورد نیاز را به صورت مطلوب تامین کنند تا دلیلی برای خارج شدن از مرکز شهر و ساکن شدن در بافت جدید به بهانه دریافت خدمات بهتر وجود نداشته باشد.

شهروندان یزدی لایق شهری آبادتر و زیباتر هستند و به طور قطع با مشارکت مردم و تلاش مدیران شهری و نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر یزد، این مهم فراهم خواهد شد اگر همگی دست به دست هم دهند و برای آینده شهر و توسعه آن برنامه ریزی کرده و در مسیر کارشناسی شده قدم بردارند.

* حقوقدان و فعال اجتماعی