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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۳۳

مدیرکل پزشکی قانونی گلستان:

هویت ۱۵ جان‌باخته دیگر حادثه معدن آزادشهر شناسایی شد

هویت ۱۵ جان‌باخته دیگر حادثه معدن آزادشهر شناسایی شد

گرگان- مدیرکل پزشکی قانونی گلستان از شناسایی هویت پیکر ۱۵ نفر دیگر از قربانیان حادثه معدن آزادشهر خبر داد و گفت: تاکنون هویت ۳۷ جسد شناسایی‌شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی گلستان، حسین زارعی از شناسایی هویت پیکر ۱۵ نفر از معدنچیان جان‌باخته در حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر که طی امروز و روز گذشته به پزشکی قانونی منتقل‌شده بودند، خبر داد.

وی گفت: ابراهیم گنجی، مجید علیخانی، مهدی سوسرایی، قاسمعلی صادقیان ابوالقاسم برآبادی، مجید نیکی، حسین محبوبی نرگس چال، هادی سوسرایی، مجید طالبی سوسرایی، عباس دامن زن، غفور آریون، مصیب هدایت، ابوالقاسم میردار وطن، محمود گنجی وطن و سید حبیب جاهدی  اجسادی هستند که هویت آن‌ها شناسایی و تحویل خانواده‌هایشان شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی گلستان اظهار کرد: از ۴۲ جسدی که به پزشکی قانونی تحویل داده‌شده است تاکنون اجساد ۳۷ نفر از آن‌ها شناسایی‌شده و مابقی بعد از تست DNA مشخص می‌شود.

کد مطلب 3974847

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