به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی عصر سه شنبه در جشنواره امید و نشاط جوانان استان مرکزی در اراک اظهار داشت: جوانان سرمایه های اصلی کشور هستند و اگر کشور در حوزه ای به سمت جلو و پیشرفت حرکت دارد مدیون تلاش و همت والای جوانان است.

وی افزود: اگر در استان مرکزی، شاهد پیشرفت و تحول هستیم، ریشه در تلاش و همت مردم این خطه به ویژه جوانان پرشور و فهیم دارد.

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر به مقایسه اسناد در سال های ۹۱ و ۹۲ با چهار سال اخیر به خصوص سال ۹۵ بپردازیم متوجه تحولات صورت گرفته هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی خواهیم شد .

زمانی قمی تصریح کرد: طی چهار سال گذشته، با حمایت، پشتوانه و تلاش جوانان پویا و بانشاط، صادرات نفت کشور از ۹۰۰ بشکه در روز در سال ۹۲ به روزانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۹۵ افزایش یافت و تورم ۴۰ درصدی نیز به ۱۰ درصد رسید.

وی بیان داشت: در استان مرکزی هم اقتصاد پویا شد، صادرات غیرنفتی در این استان طی سال ۹۵ به ۷۳۰ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۹۴ بیش از ۲۸درصد رشد داشته است که این رشد و افزایش در سایه تعاملات با کشورها صورت گرفته است.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: در حوزه واردات نیز میزان واردات استان در سال گذشته، ۲۹۱ میلیون دلار ثبت شده که ۹۵ درصد آن واردات ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی بوده و در حقیقت چندان واردات مصرفی نداشته ایم.

زمانی قمی اضافه کرد: همچنین طی سال گذشته در راستای رونق کسب و کار و راه اندازی واحدهای صنعتی به ۱۰۶۵ واحد صنعتی استان ۷۲۰ میلیارد تومان وام اعطا شده است.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری موضوع اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان گفت: در این زمینه اقداماتی انجام شده اما می دانیم کافی نیست و برای کاهش بیکاری به خصوص برای قشر تحصیل کرده و در شهرهای اراک و خمین باید برنامه ریزی و تلاش مضاعف انجام شود.

براساس این گزارش، در ادامه این مراسم عابد حقدادی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در ارتباط با فعالیت های حوزه جوانان این اداره کل در استان مطالبی بیان کرد و در پایان از ۱۹ جوان نخبه در حوزه های مختلف تقدیر شد.