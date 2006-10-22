حمايت دولت نهم از فعاليت احزاب براي كسب جايگاه مردمي

سيد مجتبي ثمره هاشمي كه در حاشيه نخستين هم انديشي وزارت كشور و تشكل هاي سياسي در دولت نهم با خبرنگار "مهر" گفتگو مي كرد، اظهارات برخي افراد و جريانات سياسي كه دولت احمدي نژاد را به بي توجهي به احزاب متهم مي كنند را درست ندانست.

معاون سياسي وزارت كشور، اقبال عمومي از احزاب و گروه هاي سياسي را منوط به كاركرد مردمي آنها دانست و اظهار داشت: واقعيت اين است كه احزاب بايد به گونه اي عمل كنند كه پايگاه مردمي آنها تقويت شود.

ثمره هاشمي خاطرنشان كرد: احزاب و گروه هاي سياسي بايد بتوانند نقش خود را به خوبي در انسجام مردمي و بيان مطالبات ملي و نظارت بر امور ايفا كنند و چنانچه همت آنها معطوف به اين مسائل باشد، قطعا مورد تائيد دولت دكتر احمدي نژاد هستند.