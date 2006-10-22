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۳۰ مهر ۱۳۸۵، ۲۳:۴۰

ثمره هاشمي در گفتگو با "مهر" اعلام كرد:

حمايت دولت نهم از فعاليت احزاب براي كسب جايگاه مردمي

حمايت دولت نهم از فعاليت احزاب براي كسب جايگاه مردمي

مشاور ارشد رئيس جمهور با رد ادعاي كساني كه دولت را به عدم توجه به احزاب متهم مي كنند، گفت: فعاليت احزاب براي كسب و تقويت پايگاه مردمي آنها مورد تائيد دولت نهم است.

سيد مجتبي ثمره هاشمي كه در حاشيه نخستين هم انديشي وزارت كشور و تشكل هاي سياسي در دولت نهم با خبرنگار "مهر" گفتگو مي كرد، اظهارات برخي افراد و جريانات سياسي كه دولت احمدي نژاد را به بي توجهي به احزاب متهم مي كنند را درست ندانست.

معاون سياسي وزارت كشور، اقبال عمومي از احزاب و گروه هاي سياسي را منوط به كاركرد مردمي آنها دانست و اظهار داشت: واقعيت اين است كه احزاب بايد به گونه اي عمل كنند كه پايگاه مردمي آنها تقويت شود.

ثمره هاشمي خاطرنشان كرد: احزاب و گروه هاي سياسي بايد بتوانند نقش خود را به خوبي در انسجام مردمي و بيان مطالبات ملي و نظارت بر امور ايفا كنند و چنانچه همت آنها معطوف به اين مسائل باشد، قطعا مورد تائيد دولت دكتر احمدي نژاد هستند.

کد مطلب 397488

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