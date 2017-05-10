به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان، حجت الاسلام مختار کرمی در نشست هم اندیشی با جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در سنندج گفت: همکاری و تعامل دستگاههای فرهنگی با یکدیگر زمینهساز موفقیت در اجرای فعالیتهای فرهنگی در سطح استان است و در این راستا سپاه بیتالمقدس و ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان به عنوان دو دستگاه فرهنگی میتوانند تعامل موثری با هم داشته باشند.
وی با اشاره به وجود خانههای عالم در استان و ساخت این خانهها در مناطق روستایی توسط بسیج سازندگی بیان کرد: تجهیز، مرمت و بازسازی این خانهها نیازمند همکاری سپاه است و میطلبد در این راستا تعامل دوسویه بین تبلیغات اسلامی و سپاه وجود داشته باشد.
وی اعزام روحانیون در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیات جنگی استان و یا خارج استان را یکی دیگر از اقداماتی خواند که میتوان با همکاری سپاه بیتالمقدس در این استان انجام داد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان تشکیل شورای فرهنگی اجتماعی در روستاها را ازجمله اقدامات تبلیغات اسلامی استان ذکر کرد و گفت: در حال حاضر همه برنامههای فرهنگی ادارات استان به سمت مرکز استان و یا شهرها سوق داده شده و متاسفانه سهم مناطق روستایی از فعالیتهای فرهنگی بسیار کم و ضعیف است.
حجتالاسلام کرمی عنوان کرد: تشکیل شورای فرهنگی اجتماعی در سطح روستاها در راستای ارتقای سطح فعالیتهای فرهنگی، دینی و قرآنی در این مناطق انجام خواهد شد و میتوان با همکاری روحانیون مستقر در روستا فعالیتهای فرهنگی و دینی را در این مناطق ارتقا دهیم.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه همایشهای ادارات در سطح شهرها برگزار میشود، افزود: برای بازخورد و رسیدن به نتایج موثر این همایشها نیاز است که در سطح روستاها و مناطق حاشیه شهر نیز برنامههایی برای مردم برگزار شود.
وی برگزاری کارگاههای چهره به چهره با حضور اساتید مجرب در سطح روستاها و حاشیه شهرها را امری موثر در توسعه فعالیتهای فرهنگی استان دانست و گفت: باید سعی شود بستههای فرهنگی نیز در اختیار این مناطق قرار گیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان وجود ۶۰۰ مداح در استان کردستان، وجود اداره قرآنی در تبلیغات اسلامی، وجود موسسات و خانه های قرآنی در سطح شهر و روستاهای استان و سایر تشکلهای وابسته این ادارهکل را ظرفیتهای موثری برای ارتقای فعالیتهای فرهنگی در استان خواند و خواستار همکاری سپاه بیتالمقدس در این زمینه شد.
جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان نیز در این دیدار ارتباط ادارات فرهنگی در سطح استان را بیانگر همدلی و همکاری آنها دانست و گفت: در سایه این همدلیها کار جهادی پیش خواهد رفت و شاهد اثرات مطلوب برنامههای انجام شده در سطح استان خواهیم بود.
سردار حمزه فلاح اظهار داشت:باید از حالت تمرکززدایی در بیاییم و برنامهها را به سمت روستاها سوق دهیم و جهتدهی برنامهها باید در طراز انقلاب اسلامی انجام گیرد.
وی بر افزایش کیفیت کارهای فرهنگی تاکید کرد و گفت: نیاز است برای انجام هرچه بهتر کارهای فرهنگی هزینهها را به حداقل رساند و برکیفیت کار افزود.
وی هدف همه مسئولان استان را خدمت به اسلام و زنده نگه داشتن یاد امام و شهدا دانست و یادآور شد: امیدواریم این تفکر همواره در بین مردم وجود داشته باشد تا بتوانیم همه در یک راستا و همسو با اهداف نظام اسلامی گام برداریم.
جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تاکید ویژهای بر کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه داشتهاند، یادآور شد: باید همه پای کار بیاییم و به عنوان همکار در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی قدم برداریم.
فلاح استفاده از ظرفیتهای مردمی در اصلاح جامعه را ضروری خواند و گفت: در این راستا میتوان از متنفذین، معتمدین، امامان جمعه و جماعت، روحانیون و هر قشری که بتواند کاری پیش ببرد باید استفاده کرد.
وی اضافه کرد: نیاز امروز مردم را باید شناخت و براساس نیاز مردم برنامهریزی کرد و سعی شود که فاصلهها را کم کنیم تا جوانان نیز به اصل خودشان برگردند و مشتاقانه پای کار بیایند.
وی گفت: تبلیغات اسلامی و سپاه بیتالمقدس به عنوان دو دستگاه فرهنگی میتوانند همکاری و مشارکت داشته باشند و زمینه ارتقای فعالیتهای دینی و فرهنگی در سطح استان را فراهم کنند.
معاون فرهنگی ادارهکلتبلیغات اسلامی کردستان نیز در این نشست بر مردمی شدن برنامههای فرهنگی در استان تاکید کرد و گفت: باید زمینه حضور مردم در برنامههای بیشتر شود و بسیاری از برنامهها و مراسمهایی که در سطح استان برگزار میشود با حضور و مشارکت خود مردم انجام گیرد.
حجتالاسلام علی رستمی اضافه کرد: به تجربه ثابت شده است هرجا که حضور مردم در اجرای برنامههای دیده شده بازتاب و نتیجه آن برنامه بهتر و موفقتر بوده است.
وی با اشاره به اینکه تبلیغات اسلامی کردستان امسال برای پیشبرد فعالیتهای فرهنگی و دینی خود برنامهریزی کرده است، افزود: ۵۰ عنوان برنامه امسال در دستور کار این ادارهکل قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: هر کدام از این عناوین برنامهها خود دارای چندین زیر مجموعه است که در سطح استان انجام خواهد شد.
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