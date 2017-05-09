همه در میدان ترویج و تبلیغ فرهنگ انقلاب اسلامی ایران باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی امین در دیدار با عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تدبیر و تأکید رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری بر استمرار وجود نهادی که به‌طور دائم و به‌صورت مستمر و فعال موضوع فرهنگ و علم را طراحی و برنامه‌ریزی کند، از اهمیت راهبردی این نهاد حکایت دارد؛ تدبیری که موجب شده حجم زیادی از کارکردها در حوزه علم و فرهنگ و آنچه که مبنای عمل در حوزه علم، آموزش، تحقیق وپژوهش قرار می‌گیرد، براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

وی با اشاره به اینکه انجام فعالیت های فرهنگی یکی از ضرورت های جامعه امروز است، تصریح کرد: متاسفانه هنوز این ضرورت در جامعه نهادینه نشده است و باعث می‌شود افراد بیشتری در معرض آسیب های اجتماعی قرار گیرند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی لرستان افزود: در شرایط خطیر فعلی که انقلاب اسلامی با فتح سنگرهای کلیدی توانسته پیام خود را به گوش جهانیان برساند، همه باید در میدان باشیم.

حجت الاسلام مهدوی امین تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی حسب وظیفه ذاتی خود با نصب العین قرار دادن منویات و راهکار های ارائه شده مقام عظمای ولایت با قوت و تمام توان در مسیر تبلیغ و تبیین مبانی ناب اسلامی، مقابله با انحرافات و موهومات، کاهش آسیب های اجتماعی، مقابله با جریان های تکفیری و... گام های بلند و موثری را برداشته است.

ترویج تفکر تکفیری بزرگ ترین تهدید برای اسلام ناب محمدی

در ادامه این دیدار آیت الله محمود محمدی عراقی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امروز بزرگ‌ترین تهدیدی که اسلام ناب محمدی را تهدید می‌کند، ترویج تفکر تکفیری و سلفی توسط آمریکا، انگلیس و اسرائیل در سطح این منطقه است.

وی اظهارداشت: همچنان که توجه به اقتصاد و فعالیت های تولیدی باید در کانون توجه همگان باشد؛ مباحث فرهنگی نیز با همان حساسیت و اهمیت باید دنبال شده و نسبت به اجرا و تبیین آنها اهتمام داشته باشیم.

وی ضمن مثبت ارزیابی کردن فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی افزود: اهمیت و تأثیر گذاری فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی بر کسی پوشیده نیست و این سازمان انصافا با تمام توان در این میدان دشوار قدم گذاشته و برنامه های موثری را اجرا کرده است.