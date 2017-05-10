سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام محدودیت‌های ترافیکی، اظهار کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۴ تا ۲۳ روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: با اعلام مأموران پلیس‌راه مستقر در محل تردد انواع خودرو از ساعت ۱۷ تا ۲۳ روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه از مرزن‌آباد به سمت کرج به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به تردد خودروهای سنگین در محور کرج – چالوس، گفت: این ممنوعیت شامل تردد خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی نمی‌شود.

رئیس پلیس‌راه استان البرز ترد انواع تریلر، کامیون و کامیونت را از محور کرج - چالوس بالعکس ممنوع اعلام کرد.