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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳

شهردار دزفول:

۲۰۰ جایگاه برای تبلیغات انتخابات در دزفول تعیین شد

۲۰۰ جایگاه برای تبلیغات انتخابات در دزفول تعیین شد

دزفول- شهردار دزفول گفت: به منظور ساماندهی تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز هواداران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، ۲۰۰ جایگاه تبلیغاتی در مناطق مختلف شهر برپا شد.

محمدرضا کرمی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرداری دزفول به منظور حفظ منظر شهری و جلوگیری از نصب پوسترهای تبلیغاتی نامزدها در خیابانها و معابر شهری، ۲۰۰ دیوار پیش ساخته در مناطق پرتردد شهری نصب کرد.

وی افزود: این جایگاه های بتونی که به صورت قالب دیواری هستند در نقاط مرکزی و مناطق پرتردد شهر دزفول از جمله ورودی ها و میادین اصلی مهیا شده اند.

شهردار دزفول تصریح کرد: با آغاز تبلیغات نامزدهای شوراهای اسلامی در صورت نیاز تعداد جایگاه های تبلیغاتی بیشتری در سطح شهر دزفول نصب خواهد شد.

کرمی نژاد از همه نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز ستادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست برای حفظ نظافت و منظر شهری تنها در محل های تعیین شده اقدام به تبلیغ و نصب پوستر کنند.

کد مطلب 3975014

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