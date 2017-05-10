۲۰۰ جایگاه برای تبلیغات انتخابات در دزفول تعیین شد

محمدرضا کرمی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرداری دزفول به منظور حفظ منظر شهری و جلوگیری از نصب پوسترهای تبلیغاتی نامزدها در خیابانها و معابر شهری، ۲۰۰ دیوار پیش ساخته در مناطق پرتردد شهری نصب کرد.

وی افزود: این جایگاه های بتونی که به صورت قالب دیواری هستند در نقاط مرکزی و مناطق پرتردد شهر دزفول از جمله ورودی ها و میادین اصلی مهیا شده اند.

شهردار دزفول تصریح کرد: با آغاز تبلیغات نامزدهای شوراهای اسلامی در صورت نیاز تعداد جایگاه های تبلیغاتی بیشتری در سطح شهر دزفول نصب خواهد شد.

کرمی نژاد از همه نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز ستادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست برای حفظ نظافت و منظر شهری تنها در محل های تعیین شده اقدام به تبلیغ و نصب پوستر کنند.