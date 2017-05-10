همایش ملی پژوهش های نوین میان رشته ای در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش در محورهای زبان و ادبیات، تاریخ و مردم شناسی، الهیات، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و حقوق، مدیریت، اقتصاد و بانکداری و برخی دیگر از رشته‌ های مرتبط با علوم انسانی برگزار می ‌شود.

مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات به این همایش، ۱۰ تیرماه ۹۶ اعلام شده است.

همایش ملی پژوهش ‌های نوین میان رشته ‌ای و کاربردی در علوم انسانی ۳۰ تیر ماه در آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز برگزار می ‌شود.

این همایش با همکاری اداره کل آموزش و پرورش فارس، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیراز، سازمان فرهنگی، هنری و اجتماعی شهرداری شیراز، مدیریت گردشگری و امور زیارتی مرکز شیراز شناسی، دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی، بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی ایرانیان، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی در فارس و موسسه آموزش ‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی حافظ شیراز برگزار می ‌شود.