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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان مطرح کرد:

کمک ۶۰میلیاردی خیرین به حوزه سلامت در لرستان

کمک ۶۰میلیاردی خیرین به حوزه سلامت در لرستان

خرم آباد - رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: کمک خیرین به حوزه سلامت لرستان از سال ۹۳ تا کنون بیش از ۶۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی صبح چهارشنبه در سومین گردهمایی مدیران آزمایشگاه های کنترل غذا و داروی کشور با اشاره اینکه جمعیت لرستان یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است، اظهار داشت: در حال حاضر هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی در لرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه به ازای هر هزار نفر یک تخت در لرستان وجود دارد، گفت: در این راستا ساخت هزار تخت بیمارستانی در استان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه کمک خیرین به حوزه سلامت لرستان از سال ۹۳ تا کنون بیش از ۶۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: پیش بینی می شود که این عدد در سال ۹۶ به ۲۰۰ میلیارد تومان برسد.

ساکی با اشاره به آغاز احداث ۱۰۴ هزار متر مربع فضای درمانی در لرستان گفت: ۵۰ درصد این اعتبار توسط وزارت بهداشت، حدود ۳۵ درصد توسط خیرین و مابقی آن توسط دانشگاه علوم پزشکی تامین می شود.

وی همچنین از اجرای ۲۳۴ پروژه درمانی در سطح استان خبر داد.

کد مطلب 3975088

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