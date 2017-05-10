تحصیل بیش از ۷۴۰۰ دانشجو در مراکز علمی کاربردی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مزدک راد ملکشاهی صبح امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید دانشگاه علمی- کاربردی استان کرمانشاه گفت: واحد استانی علمی کاربردی صاحب ساختمانی در خور وشایسته استان شد.

وی افزود: این ساختمان مهمانسرا بود که پس از خرید روی آن کار شده و پس از انجام تغییرات هم اکنون به صورت دانشگاه جامع علمی کاربردی مجهز در آمده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه با اشاره به تاسیس این دانشگاه در سال ۷۴ گفت: این دانشگاه در ابتدا پذیرای ۱۰۰ دانشجو در رشته‌های شهرسازی و برق قدرت بود و هم‌اکنون با ۲۰ مرکز آموزشی در استان ۷ هزار و ۴۱۵ دانشجوی فعال داریم.

وی با بیان اینکه نبود ساختمان مناسب در عملکرد دانشگاه اثر گذار شده بود، افزود: هم‌اکنون ۲۰ مرکز آموزشی داریم که شامل ۵ واحد خصوصی و ۱۴ مرکز آموزشی است که تعدادی از این مراکز در شهر کرمانشاه مابقی در شهرستان‌های استان است.

ملکشاهی بار دیگر اشاره‌ای به تعداد دانشجویان فعال این دانشگاه در استان داشت و گفت: هم‌اکنون ۷ هزار و ۴۱۵ دانشجوی فعال داریم که ۲۷۰۰ نفر آن خانم و ۴۷۰۰ نفر آن را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی در خصوص بیشترین فراوانی دانشجو در رشته‌های تحصیلی این دانشگاه گفت: بیشترین دانشجوهای استان کرمانشاه در رشته‌های مدیریت خدمات اجتماعی تحصیل می‌کنند و میزان دانشجویان در بخش کشاورزی تنها ۱ درصد است.