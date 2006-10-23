مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

تاريخ ثبت نام آزمون دكتراي تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي

استيضاح اسكندري راي نياورد

وزيرارتباطات خبر داد: ثبت نام سيم كارت در سال جاري

آينده نو:

دو هفته پس از بركناري مدير عامل بانك پارسيان؛ ورود ديوان عدالت اداري به ماجراي بانك پارسيان

مجلس هفتم به استيضاح وزير جهاد كشاورزي راي نداد

3هزار شهروند مشتقاق يادگيري اخلاق شهروندي



اعتماد:

مخالفت رئيس جمهور با تنظيم خانواده؛ احمدي نژاد: با فرزند كمتر مخالفم

خداحافظي با دومين سردار

پرايد - پژو 206 ؛ توقف توليد خودروهاي هاچ بك



اعتماد ملي:

احمدي نژاد: 2 بچه كافي نيست

درباره سخنان تازه احمدي نژاد؛ آقاي رئيس جمهور به كجا چنين شتابان؟

با راي ديوان عدالت صورت گرفت؛ بازگشت طالبي به بانك پارسيان

ابرار:

رئيس جمهور: با شعار 2 تا بچه كافيست مخالفم

حداد عادل: مجلس در مشت دولت نيست

مجتهد زاده: نبايد اجازه دهيم شرايط موجود به بن بست كشيده شود

اسرار:

تعليق غني سازي شايد تعليق سياست هسته اي هرگز

پيش بيني سر انجامي بد براي زمين

خبرنگاران پيش از موعد بازنشسته مي شوند



ابتكار:

نمايندگان براي بار دوم به وزير جهاد كشاورزي راي اعتماد دادند؛ استيضاح ناكام

استهلال ماه با هواپيما

استقبال از ايرانسل ادامه داد



پول:

پايان استيضاح؛ اسكندري در وزارت جهاد كشاورزي مي ماند

بنزين پاييز تامين شد زمستان در انتظار تصميم نمايندگان

تعطيل 5 شركت خصوصي به خاطر نقض كپي رايت



جام جم:

2 ماه مانده به انتخابات شوراها بروز كرد؛ اختلاف در اصلاح طلبان يك شهر - 3 شهردار

حداد عادل در نشست مشترك مجلس و دولت: نقد دولت، اعمال قدرت نيست

اسكندري ماند



جمهوري اسلامي:

با برگزاري نشست مشترك انجام شد؛ بررسي راههاي هماهنگي دولت ومجلس

بر اساس يك نظر سنجي؛ اكثريت مردم آمريكا: دولت بوش در عراق شكست خورده است

نظر مراجع تقليد درمورد ميزان فطريه



جوان:

جوان گزارش مي دهد؛ روز داغ ثبت نام شوراها

هشدار رئيس انجمن بيهوشي ايران؛ 90 درصد بيهوشي ها با داروي از رده خارج انجام مي گيرد

در نشست صميمي ديروز تاكيد شد؛ تداوم روابط مثبت بين دولت و مجلس



جهان صنعت :

مشكلات بزرگ براي واگذاري هاي كوچك؛ ايرانسل از روز اول در دسترس نيست

مجلس به استيضاح وزير جهاد راي نداد

پيش نويس آئين نامه قيمت واگذاري سهام دولتي



حيات نو:

ناكامي نمايندگان در استيضاح وزير جهاد

يك مقام ارشد وزارت خارجه آمريكا: ما درعراق احمقانه عمل كرديم

رئيس كل بانك مركزي: رشد اقتصادي ايران به 8/5 درصد مي رسد



خراسان :

شگفتي هاي آخرين روز ثبت نام شوراها

ميزان فطريه و كفاره اعلام شد

تمرد 19 ساله وزارت نفت از مصوبه مجلس



خبر:

سخنگوي وزارت امور خارجه: متناسب با انتخاب غرب، تصميم مي گيريم

نشست مشترك مجلس و دولت برگزار شد

حسيني: موضع ايران اصولي و شفاف است و مذاكره را بهترين راه حل موضوع هسته اي مي داند



دنياي اقتصاد:

عصر ديروز برگزار شد؛ نشست مشترك مجلس و دولت

توليد فولاد جهان از 900 ميليون تن گذشت

با كسب 14 راي مخالف استيضاح؛ وزير جهاد كشاورزي ماندني شد



روزگار:

پايان ثبت نام انتخابات شوراها، آنها كه آمدند

هلال ماه شوال در آسمان ايران

راي ديوان عدالت درباره بانك پارسيان



سياست روز:

دكتر احمد توكلي: اعلام اسامي مفسدان بيانگر عزم جدي دولت است

بعد از راي اعتماد به وزير جهاد كشاورزي برگزار شد؛ ضيافت مشترك دولت و مجلس

مير كريمي: سينماي ايران مشروعيت لازم را كسب نكرده است



سرمايه:

پس از دفاع رئيس جمهور و با وجود 98 مخالف، وزير جهاد كشاورزي راي اعتماد گرفت

كريم باقري: دنيزلي كارش را بلد است

لايحه بلاتكليفي بيمه مسئوليت ساختمان



صداي عدالت:

نشست دولت و مجلس با تعارف گذشت

سخنگوي وزارت خارجه خبر داد: تعليق محدود امكان پذير است

موسوي خوئيني با وثيقه 150 ميليوني آزاد شد



عصر اقتصاد:

از سوي هيات وزيران: كليات لايحه متمم بودجه تصويب شد

حذف چين و ورود ايتاليايي ها به آزادگان

از چاله به چاه افتادن سياست هاي بخش مسكن



كارو كارگر:

در گفتگوي سخنگوي وزارت امور خارجه با خبرنگاران مطرح شد؛ احتمال خروج ايران از ان-پي-تي در صورت تصويب قطعنامه شوراي امنيت

محجوب: اصلاح قانون كار همه كارگران را قرار دادي مي كند



كارگزاران:

در آخرين روز نام نويسي شوراها؛ اصلاح طلبان آمدند

با سپردن وثيقه موسوي خوئيني آزاد شد

سخنگوي وزارت امور خارجه: در شرايط عادلانه، تعليق در دستور كار قرار مي گيرد





كيهان:

در اعتراض به شرايط شكننده اقتصادي؛ تظاهرات ضد دولتي 5 شهر آلمان را فرا گرفت

احتمال رويت هلال درغروب امروز

استيضاح راي نياورد وزير جهاد كشاورزي ماندگار شد





همبستگي:

اظهار نظر صاحب نظران نسبت به نحوه برخورد با بخش خصوصي

ثبت نام نامزدها روز گذشته به پايان رسيد؛ آغاز رقابت براي شوراي سوم

سردرگمي واشنگتن در عراق





همشهري:

آذين بندي شهر براي جشن بزرگ شكر

نمايندگان اولين استضاح را بررسي كردند؛ راي دوباره مجلس به وزير جهاد كشاورزي

سخنگوي وزارت امور خارجه: تعليق مي تواند نتيجه مذاكرات باشد



هدف و اقتصاد:

حداد عادل درمراسم افطاري دولت و مجلس: مجلس در مشت دولت نيست، پشت اوست

احمدي نژاد: اعتماد مجلس به وزيرم را قدرداني مي كنم

سردار طلايي: آنچه انجام نشد از سر نتوانستن بود نه نخواستن