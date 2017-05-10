تاکید مدیر فرهنگ و ارشاد فارس بر فضای منتقدانه در آموزش فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم از اساتید نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر فارس با تقدیر از مدرسان نمونه این مرکز سه شنبه شب برگزار شد و در رشته موسیقی استاد محمد مهاجر کارزینی فرد، معماری مهندس فاطمه جهان بخش رحم دل، گردشگری محمد کاظم توانگر زمین، و در سینما تئاتر نیز بیژن کسرائیان، با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس مورد تقدیر قرار گرفتند.

بهزاد مریدی در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه فرهنگ و هنر شیراز با شادباش روز آموزگار پیرامون تفاوت آموختن و فراگرفتن به این نکته اشاره کرد که، می توان در جامعه امروزی تحصیلی تغییرات و تحولاتی به واسطه این دو مقوله ایجاد کرد و افزود: دانشگاه فرهنگ و هنر شیراز نیز بر اساس تحولات تازه شکل گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اشاره به اینکه آرزوی ما در این تحولات مبدع بودن است و به عنوان یک الگو در تمامی این شهر و به تبع آن در تمام استان این موضوع شکل بگیرد، بیان کرد: قرار نیست دوباره دانشگاهی شکل بگیرد که عده ای تدریس کنند و گروهی دیگر بنشینند تا مدارکی در نهایت صادر شود و رقبایی برای دانشگاه های موجود باشد.

این مقام مسئول دارا بودن یا نبودن مدرک را بدون تخصص بیهوده دانست و عنوان کرد: دنیای امروز ما نیازمند مدارک نیست بلکه نیازمند تخصص است؛ شاید ۱۰ سال پیش داشتن مدرک بسیار حایز اهمیت بود، اما اینک هیچ کس از شما نخواهد پرسید که مدرک تحصیلی شما چیست.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس پرسش کنونی دنیای امروز را چیستی تخصص عنوان کرد و افزود: واژگان مهندس، دکتر، استاد و ... مربوط به جهان سوم است و در رابطه با کشورهای پیشرفته نیست؛ مهم نیست چه عنوان پرطمطراقی را با خود حمل کنیم. پس بناست که دانشگاه فرهنگ و هنر محل پرورش متخصص باشد، چنانچه این اتفاق روی دهد موجب خوشحالی است که تمام توانمان صرف این کردیم دانشگاه دیگری با تمام مشکلاتش ایجاد کردیم که متخصص پرور است.

وی مدرک گرایی را اتفاقی نگران کننده دانست و یادآور شد: این مهم است که چگونه نمونه بارزی از تخصص باشیم؛ تفاوت بین یادگیری و فراگیری را باید به بحث گذاشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اشاره به یادگیری آنچه که در سیستم سنتی قرار می گیرد افزود: متکلم بودن و یادداشت برداری دانشجو در این سیستم راهکاری سنتی است که برمبنای یادگیری فرض می شود؛ برای یادگیری روش ها و تکنیک های متفاوتی را اساتید و آموزگاران رقم زدند.

وی در ادامه به وجود سیستمی با عنوان «جی.تی.ام» در سده هفدهم میلادی اشاره کرد و گفت: این برای تمامی رشته ها متصور بود و به صورت دوسویه میان آموزگار و دانشجو شکل می گرفت. پس از جنگ جهانی دوم سیستم ها تغییر کرد و آموزش مستقیم باب شد. نهایتا شیوه ای که انتخاب شد روش به گزینی بود که بتواند متدهای خودآگاه را به ناخودآگاه تبدیل کند. بناست در این شیوه آموزش به طور غیرملموس انجام گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس بروز خلاقیت را مورد اشاره قرار داد که باید از دانشگاه فرهنگ و هنر پدیدار شود و پسامدرنیسم آموزشی را بر مبنای شنیده های خود ندانست و گفت: بنا نیست بر اساس نت هایی که مقابل ما می گذارند دست به خلق بزنیم، بلکه ما قرار است آفریننده باشیم و آفرینش کنیم زیرا جایگاه دانشجوی فرهیخته و خلاق و آینده ساز بیش از اینهاست.

وی از استادان و آموزگاران فرهنگ و هنر خواستار پرورش نیروی خلاقیت در فرزندان این سرزمین شد و گفت: بنا نیست که فقط شما بگویید و آنها فقط چشم بگویند؛ فضای منتقدانه را در کلاسهای خود گسترش دهید. شایسته معلمی متکلم وحده بودن نیست و جسارت و خلاقیت با هم بروز می کند؛ از چاپلوسی بپرهیزید زیرا مجیزگویی با احترام متفاوت است.

حسن آقایی سرپرست این دانشگاه نیز از استاد و معلمان به عنوان افرادی که به جامعه علم، فرهنگ و آرامش می دهد یاد کرد و گفت: از فعالیت انجمن علمی دانشگاه تقدیر کرد و از تعدد مدرسین متخصص در رشته های مختلف فرهنگی و هنری به عنوان شاخصی برای ارتقاء سطح دانشگاه و ارزیابی عملکرد بگونه کارشناسی شده و بهبود شرایط سطح علمی این مرکز خبر داد.