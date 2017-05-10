دامپزشکی بوشهر رتبه عالی کشوری ارزیابی سامانه پایش را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بحرانی اظهار داشت: در راستای بهبود کمی و کیفی ثبت اطلاعات در سامانه‌های پایش و مراقبت بیماری‌های دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل بر اساس شیوه نامه دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان دامپزشکی کشور در آخرین نتایج این ارزیابی در تاریخ اول اردیبهشت ماه سال‌جاری این اداره کل موفق به اخذ رتبه عالی(بالاترین رتبه ارزیابی) در بین استان‌های کشور شد.

وی اضافه کرد: سامانه GIS با پایش و مراقبت بیماریهای دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل مهم‌ترین سامانه سازمان دامپزشکی کشور بوده که مهمترین کاربردهای آن ثبت داده‌های مربوط به مشخصات جغرافیایی تمام جمعیت دامی( دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل) و وضعیت بهداشتی و سلامت ودرنهایت گزارشات آماری واپیدمیولوژیک و از مؤثرترین ابزارهای مدیریتی برای تصمیمات بهداشتی در مدیریت و کنترل بیماری‌ها است و ثبت به‌موقع و دقیق و کامل اطلاعات توسط کاربران و رؤسای شبکه دامپزشکی شهرستان ها ونظارت و پیگیری مستمر مسئولان ستادی در سامانه GIS باعث کسب رتبه عالی این اداره کل در کشور شده است.