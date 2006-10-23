تعداد مبتلايان و عوارض ناشي از آسم رو به افزايش است

دكتر محمد قره گزلو ، عضو كميته كشوري آسم و آلرژي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بيماري آسم در كشور مانند تمامي كشورهاي دنيا هنوز آن طور كه بايد شناخته شده نيست به گونه اي كه هنوز در مورد تعداد افراد مورد ابتلا و ميزان شيوع آن در كشورها به صورت دقيق مشخص نيست.

وي اظهار داشت: يكي از علائم ابتلا به بيماري آسم سرفه هاي طولاني مدت است در صورتي كه اغلب مردم گمان مي كنند كه فردي كه مبتلا به آسم شده است حتما بايد دچار تنگي نفس باشد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: با وجود اينكه بيشترين ميزان شيوه آسم در جهان از نوع خفيف است اما در صورتي كه به درمان آن توجه نشده و كنترل نشود مي تواند تبديل به نوع شديد شود.

وي با اشاره به اينكه هنوز اهميت بيماري آسم در دنيا شناخته شده نيست ، گفت: ابتلا به آسم از نوع شديد آن باعث از كار افتادگي و از دست دادن شغل و يا ترك تحصيل بيماران شود اما بسياري از افراد به آن توجه لازم را نمي كنند.

قره گزلو افزود: با وجود اينكه هزينه هاي ناشي از درمان بيماري آسم زياد بوده و به بيمار ، خانواده و جامعه تحميل مي شود اما هنوز در كشور برآوردي از ميزان هزينه هاي صرف شده براي اين بيماري وجود ندارد اما تحقيقات انجام شده در آمريكا نشان داده كه سالانه 12 تا 15 ميليارد دلار در اين كشور صرف هزينه درمان بيماري آسم مي شود.

وي گفت: اغلب داروها براي درمان بيماري آسم در كشور جزء داروهاي وارداتي است چون ماده اوليه اين دارو در كشور توليد نمي شود. بنابراين ممكن است ماده اوليه اين داروها و يا حتي داروي كامل آن وارد كشور شود كه هزينه زيادي به جامعه و بيماران تحميل مي كند.

عضو كميته كشوري آسم و آلرژي تصريح كرد: آسم جزء بيماري هاي مهم و قابل توجه در عصر جديد است كه با افزايش تكنولوژي و شيوع آن بر ميزان مبتلايان به بيماري هاي عفوني كم شده و به ميزان مبتلايان به بيماري آسم ، عوارض و مرگ و مير ناشي از آن افزوده مي شود.