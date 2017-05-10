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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

یادواره شهدای نماز جمعه در شهرکرد برگزار می شود

یادواره شهدای نماز جمعه در شهرکرد برگزار می شود

شهرکرد- معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: یادواره شهدای نماز جمعه در شهرکرد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی شامگاه سه شنبه در شورای اقامه نماز استان با اشاره به اینکه یادواره شهدای نماز جمعه در شهرکرد برگزار می شود، اظهار داشت: باید از ظرفیت های مختلف برای تبلیغ و اطلاع رسانی این یادواره استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری یادواره شهدا، تاکید کرد: آشنایی جوانان امروز با ایثارگری ها و رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از مهمترین برکات برگزاری یادواره های شهدا است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دشمن با تهاجم فرهنگی خود در حال حاضر به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در بین جوانان است.

وی گفت: باید از ظرفیت های مختلف برای مقابله با تهاجم های فرهنگی دشمن بهره برد.

کد مطلب 3975131

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