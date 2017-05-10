به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی شامگاه سه شنبه در شورای اقامه نماز استان با اشاره به اینکه یادواره شهدای نماز جمعه در شهرکرد برگزار می شود، اظهار داشت: باید از ظرفیت های مختلف برای تبلیغ و اطلاع رسانی این یادواره استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری یادواره شهدا، تاکید کرد: آشنایی جوانان امروز با ایثارگری ها و رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از مهمترین برکات برگزاری یادواره های شهدا است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دشمن با تهاجم فرهنگی خود در حال حاضر به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در بین جوانان است.

وی گفت: باید از ظرفیت های مختلف برای مقابله با تهاجم های فرهنگی دشمن بهره برد.