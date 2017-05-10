رونمایی از دانشنامه ۲۹ جلدی شعر مهدوی در همایش دکترین مهدویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور، جت‌الاسلام والمسلمین علی مولایی گفت: در این دانشنامه ۵ هزار و ۳۰۰ دیوان، ۶ هزار و ۵۳۰ مجموعه شعر و نیز ۳۱۲ تذکره و زندگی نامه شعرا مورد بررسی قرار گرفته و در مجموع ۱۲ هزار شعر از هزار و ۹۵۷ شاعر آورده شده است.

وی افزود: نوع تحقیق این مجموعه کتابخانه ای است و از منابع معتبر مجموعه هایی چون کتاب خانه آستان قدس رضوی، کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی و کتابخانه مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره) بهره گیری شده است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل حوزه های علمیه خواهران ادامه داد: در این دانشنامه ۲۵ نوع نمایه مانند نمایه آیات، احادیث، اوصاف حضرت مهدی(عج) در ستایش‌های شاعران، ادیان و فرق، اسماء الحسنی، اشخاص، اصطلاحات فلسفی، دینی و عرفانی و همچنین نمایه موضوعی، کشف‌الابیات و کشف القوافی وجود دارد.

وی با بیان اینکه رونمایی از این دانشنامه روز پنج شنبه هفته جاری در همایش بین المللی دکترین مهدویت در قم با حضور حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی صورت می گیرد، افزود: این اثر در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برای نمایش عرضه شده است.