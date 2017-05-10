به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین صالحی چلیچه امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری اکیپ های شبکه دامپزشکی شهرستان کنگاور با همکاری دهیاران روستاها در راستای مبارزه با انگل‌های خارجی نسبت به سمپاشی اماکن دامی و بدن دامها در روستاهای شهرستان کنگاور اقدام کردند.

وی عملیات سمپاشی بر روی بدن دامها و جایگاه های نگهداری دام را از اقدامات موثر در کنترل انگلهای خارجی دام در راستای مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام عنوان کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به اینکه انگلهای خارجی دام باعث ایجاد خسارات اقتصادی زیادی به جمعیت دامی و در نهایت اقتصاد خانوارهای روستایی می شود و همچنین نقش بسیار موثر این انگلها در انتقال بیماری ها بین جمعیت های دامی و انتقال بیماری از دام به انسان، مبارزه با این انگلها و انجام اقدامات کنترلی در این زمینه همواره لازم و ضروری است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کنگاور با اشاره به بیماریهای مشترک بین انسان و دام از جمله بیماری بسیار خطرناک وکشنده تب کریمه کنگو گفت: این بیماری به راحتی از طریق گزش کنه می تواند به دامها و انسان منتقل شود و بهترین راه مقابله را با این قبیل بیماری ها، کنترل انگلهای خارجی دام به خصوص کنه ها است.

دکتر صالحی چلیچه حجم عملیات سمپاشی صورت گرفته در این شهرستان تاکنون را بالغ بر ۱۰ هزار راس دام سبک و سنگین و اماکن و جایگاه های نگهداری دام در ۸ روستا اعلام کرد و خواستار همکاری های لازم از طرف دهیاران و دامدارن شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کنگاور از دامداران خواست که خارج از برنامه های شبکه دامپزشکی به صورت مستمر اقدام به تهیه سم کرده و بدن و جایگاه نگهداری دام را سالانه چندین مرتبه به ویژه در فصل بهار و تابستان که فصل افزایش فعالیت کنه ها است سمپاشی کنند.