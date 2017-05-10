کانون پرورش مهارت های ارتباطی با خالق را تقویت کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سقاچی پیش از ظهر چهارشنبه با حضور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس، با اشاره به ظرفیت های خوبی که در کانون و ستاد اقامه نماز وجود دارد گفت: ما وظیفه داریم با برنامه ریزی صحیح و آموزش اصولی به نسل امروز، دستورات اسلام را نه دستورات غرب راپیاده کنیم.

وی با تأکید بر صرف مفید بودجه در حوزه های مربوط به کودکان، نوجوانان و جوانان گفت: سررشته همه خوبی ها در نماز است چرا که هر چه اسلام در قالب واجب گفته سراپایش واجب است و لازم است که برای رفع غفلت نماز بخوانیم؛ همان طور که نماز بهترین راه ارتباطی با پروردگار است.

قائم مقام ستاد اقامه نماز استان فارس سپس با برشمردن برکات نماز به شرایط آن اشاره کرد و گفت: نمازی پذیرفته و تأثیرگذار است که مفاهیم آن توسط انسان درک شود، آگاهانه باشد و به تعمیق مسائل دینی بینجامد.

ضرورت عمق بخشی به مسائل در نسل جوان

حجت الاسلام سقاچی، عمق بخشی به همه مسائل در حوزه جوانان را ضرورت دانست و گفت: ما نسبت به دینداری و خداباوری و تقویت آن در نسل جوان کوتاهی کرده ایم.

وی کانون پرورش فکری را دارای ظرفیت ها و تجربیات ارزنده دانست و اظهار کرد: اگر کانون بتواند کودکان و نوجوانان را با نماز و آموزه های دینی آشنا کند دیگر دغدغه ای نسبت به آینده ی آن ها وجود ندارد.

قائم مقام ستاد اقامه نماز استان فارس در پایان بار دیگر خواستار ایجاد و تقویت بسترهای مناسب برای تقویت مهارت های ارتباطی با خالق، معرفت افزایی و ترویج کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان شد.

مدیر کل کانون فارس نیز با برشمردن فعالیت های این مرکز، برنامه های خاص فرهنگی هنری و ادبی با هدف اصلی ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین مخاطبین کودک و نوجوان را به عنوان مأموریت های اصلی و رسالت کانون بیان کرد و گفت: هدف کانون، آموزش مهارت حل مسئله، تفکر انتقادی و جرأت ورزی به کودکان و نوجوانان است.

زهرا افتخاری گفت: در طول سالیان اخیر، آموزه های دینی و معرفتی در لا به لای فعالیت های کانون بیشتر نمود پیدا کرده و یکی از اهداف مهم کانون، ترویج آموزه های دینی در کنار انجام فعالیت های دیگر و تربیت نسلی شایسته است و با توجه به همین موضوع برنامه های خاص و متفاوتی را در عرصه ی دینی و مذهبی اجرا کرده که از آن جمله می توان از جشنواره های رضوی، سوگواره عاشورایی، برنامه های مناسبتی و ایام الهک نام برد که اعضا و مربیان به شکل فعالانه در آن ها شرکت دارند.

وی همچنین به فعالیت کانون در زمینه تولید و عرضه محصولات فرهنگی اشاره کرد و گفت: با توجه به مطالبات مقام معظم رهبری در راستای عرضه کتاب و محصولات فرهنگی در بین همه کودکان و نوجوانان، کانون در این زمینه نیز گام های مؤثری برداشته و کانون فارس نیز در این راه پیشرو بوده و مقام اول کشور را در زمینه عرضه محصولات فرهنگی کسب کرده است.

کانون موجب معرفت افزایی هر چه بیشتر کودکان ونوجوانان

مدیر کل کانون فارس در بخش دیگری گفت: به طور کلی مجموعه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در استان فارس نیز تلاش کرده در زمینه معرفت افزایی هر چه بیشتر از قبل کودکان ونوجوانان را فعال کند که در این راستا یکی از مربیان فرهنگی کانون فارس که امام جماعت مجموعه نیز می باشد در مراکز فرهنگی هنری مشغول به فعالیت است و مخاطبین را با استفاده از شیوه های جذاب و آموزش غیر مستقیم با آموزه های دینی و معرفتی، احکام و قصص قرآنی آشنا می کند. همچنین همه ی مراکز کانون در استان مجهز به نمازخانه است و با توجه به حضور داوطلبانه اعضا و بدون اجبار در مراکز فرهنگی هنری، یادگیری در فضایی غیر رسمی و در ۳ پایگاه کتابخانه های ثابت، سیار روستایی و پستی اتفاق می افتد تا پرورش فکر و خلاقیت صورت پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این جلسه مدیر کل کانون فارس با انعقاد تفاهم نامه همکاری در راستای تقویت آموزه های دینی و ترویج نماز موافقت کرد.