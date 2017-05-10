به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، آزمون و پذیرش رشته‌های علوم پزشکی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه با توجه به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی از طریق مرکز سنجش و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد.

متقاضیان پذیرش این رشته‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی از چگونگی و زمان ثبت نام و برگزاری آزمون‌های فوق اطلاع یابند.

این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بیوشیمی بالینی، سم شناسی، پرستاری (داخلی، جراحی کودکان، سلامت جامعه، روان پرستاری، مراقبت‌های ویژه) شیمی دارویی، بهداشت محیط، تکنولوژی پزشکی، آموزش بهداشت، علوم بهداشتی در تغذیه، علوم و صنایع غذایی، بهداشت و ایمنی غذایی و تغذیه، اقتصاد بهداشت و روانشناسی بالینی دانشجو پذیرش می کند.

همچنین دانشگاه آزاد برای مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته‌های مهندسی بافت، پرستاری، اقتصاد و مدیریت دارو، فارماکولوژی، سم شناسی، نانو فناوری پزشکی، داروسازی سنتی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشجو می پذیرد.