بیرجند نشان داد توانایی برگزاری رویدادهای بزرگ را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان لیگ فدراسیون بولینگ و بیلیارد در رابطه با برگزاری این مسابقات گفت: یکی از سیاست های سازمان لیگ، برگزاری مسابقات و اعطای میزبانی به استانهایی است که تا کنون رویدادی در آن برگزار نشده است و از این مهم محروم بوده اند.

وی ادامه داد: هدف از این کار بسط و توسعه رشته های بیلیاردی در این استانهاست که خداروشکر تاکنون موفق بوده ایم و از این جمله می توانم به برگزاری موفق گیلانی ها در لاهیجان اشاره کنم. با توجه به این دیدگاه اعطای میزبانی را به استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند دادیم که به حول قوه الهی همکارانمان در این استان بسیار موفق عمل کردند.

علیرضا محسنی با توجه به اهمیت برگزاری مسابقات لیگ افزود: تمام تلاش ها بر این است که ورزش های بیلیاردی را به سمت حرفه ای شدن سوق دهیم و این امر با برگزاری مسابقات لیگ محقق خواهد شد. در اولین دوره تعداد 14 تیم در لیگ حضور داشتند که جا دارد از کلیه مدیران آن تیم ها بخاطر حمایت های بی دریغشان تشکر کنم اما در دور برگشت به دلیل مسافت محل برگزاری، تعدادی از این تیم ها انصراف دادند که سازمان لیگ مجبور شد با هماهنگی رئیس فدراسیون و بمنظور ثابت نگه داشتن کیفیت مسابقات، از بین متقاضیان حضوردرلیگ تعدای تیم به این رویداد اضافه کند.

رئیس سازمان لیگ با توجه به سطح برگزاری این رقابت ها گفت: همانطور که میدانید بهترین های اسنوکر ایران در رقابت های لیگ حضور دارند و همین امر باعث بالا رفتن سطح مسابقات شده است و البته قرار گرفتن بازیکنان در مقابل قهرمانان کشورمان در سطح جهان و آسیا به بالا بردن تجربه آنها کمک می کند و باعث ایجاد انگیزه بیشتری در آنها می شود.

وی در پایان تصریح کرد: با تمام توانمان و با وجود سنگ اندازی های اطرافمان با قدرت به کارمان ادامه خواهیم داد و هفته آینده برای محل برگزای دور برگشت مسابقات لیگ اسنوکر، تشکیل جلسه خواهیم داد و اگر استانی حتی در مرز ایران و کشورهای همجوار امکان برگزاری را داشته باشد مسابقات را در آنجا برگزار خواهیم کرد.