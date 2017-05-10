جشن بزرگ نیمه شعبان در فرهنگسرای هنگام

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) مراسم جشن بزرگی به همت فرهنگسرای هنگام و ناحیه ۷ شهرداری منطقه ۴ در بوستان نوفل لوشاتو برگزار می شود.

این برنامه در بخش های مختلفی همچون مداحی، اجرای موسیقی، سخنرانی، نورافشانی ، اجرای مسابقه، برپایی ایستگاه های فرهنگی، ایستگاه های کودک و... برگزار می شود.

علاقه مندان جهت حضور در این مراسم می توانند در تاریخ اعلام شده از ساعت ۲۱به بوستان نوفل لوشاتو واقع در خیابان تکاوران مراجعه و یا با تلفن: تلفن۷۷۴۹۱۴۹۱تماس حاصل نمایند.

