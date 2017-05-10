انتخابات جشن بزرگ سیاسی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان پیش از ظهر چهارشنبه درجلسه مشترک هیئت نظارت و هیئت اجرایی شهرستان ساری با اعلام این‌که موظف به ایجاد سلامت فضای انتخاباتی و سالم نگه‌داشتن رقابت نامزدهای انتخاباتی در مرکز استان هستیم، گفت: این اتفاق میسرنمی شود مگر اینکه تمامی مجریان انتخابات با دقت ضمن رعایت بی‌طرفی کامل اجرای قانون، رعایت اخلاق اسلامی را نیز مدنظر داشته باشند.

حسین زادگان خاطرنشان کرد: رعایت قانون، اخلاق‌مندی و نیز عدم اعتماد به افراد سودجو و فرصت‌طلب در ایام انتخابات توسط ستادهای انتخاباتی ضروری بوده و با هرگونه تخلفی بر اساس قانون رفتار خواهد شد.

فرماندار شهرستان ساری بابیان اینکه انتخابات در ایران صرفاً یک پدیده سیاسی نیست گفت: انتخابات یک جشن بزرگ سیاسی است که مردم با حضور پرشور در آن شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: قطعاً رفتار آتی دشمنان این ملت ناشی از تحلیلی است که از حضور مردم درصحنه انتخابات پیشرو خواهند داشت وباید به‌گونه‌ای اقدام‌ها، تدابیرو تمهیدات صورت پذیرد تا مشارکت حداکثری مردم درصحنه انتخابات را شاهد باشیم.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان ساری با اشاره به اینکه رعایت اخلاق در همه عرصه‌های انتخاباتی به فعالان حوزه رسانه و افرادی که در فضاهای مجازی فعالیت می‌کنند توصیه می‌شود افزود: از رسانه‌های مکتوب و مجازی می‌خواهیم تا ضمن احترام به حریم شخصی افراد، از تخریب کاندیداها به هر شکل و نوعی اجتناب کنند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت رسانه‌ها، سایت‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی رصد و پیگیری می‌شود و با متخلفین بدون اغماض و بر اساس قانون به شکل کاملاً جدی برخورد می‌شود.

وی خطاب به نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا شهرستان ساری که کانال‌هایی در شبکه‌های اجتماعی دارند گفت: مسئولیت هر نوع مطلبی که در شبکه‌های اجتماعی و علی‌الخصوص شبکه‌های مجازی توسط هر فردی درج می‌شود و در راستای تخریب یا خدشه به اعتبار و آبرو و حیثیت فرد یا افرادی در عرصه انتخابات باشد، به عهده نویسنده آن مطلب است که باید پاسخگو باشد.

حسین زادگان ادامه داد: این بدان معنا نیست که مدیران رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز در این موارد مقصر نباشند بلکه آن‌ها نیز باید به‌گونه‌ای رسانه‌های خود اعم از سایت‌های خبری و کانال و گروه‌های اجتماعی در فضاهای مجازی را مدیریت کنند که خدشه‌ای به آبروی هیچ کاندیدای وارد نشود.

حسین زادگان تأکید کرد: نامزدها و ستادهای انتخاباتی آنان نیز نباید برای رضایت شخصی یک فرد، حقوق و حیثیت سایر نامزدها را زیر سؤال برده و تخریب کنند که این امر دور از اخلاق و تخلف محسوب می‌شود.

فرماندار شهرستان ساری در خصوص نحوه فعالیت و زمان تبلیغات داوطلبین انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا گفت: زمان تبلیغات این دوره حسب ماده ۹۰ قانون و ماده ۶۲ آیین‌نامه انتخابات طبق برنامه زمان‌بندی از تاریخ ۹۶/۰۲/ تا ۲۷ اردیبهشت به مدت هفت روز است و یک روز قبل از روز رأی‌گیری یعنی ۸ صبح روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه تبلیغات ممنوع می‌باشد.

وی اضافه کرد: استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه‌ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر ۱۰۰ در ۷۰ سانتی‌متر ممنوع است. محل نصب نیز در قانون پیش‌بینی‌شده است و در صورت عدم رعایت موضوع ستاد انتخابات با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری نسبت به جمع‌آوری آن‌ها اقدام خواهد نمود و لازم است داوطلبین به این‌گونه موارد جهت پاکیزگی محیط شهری و جلوگیری از تخلف انتخاباتی توجه ویژه کنند.