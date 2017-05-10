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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

طی بیانیه ای اعلام شد؛

تشکر ۱۶۱ نماینده از برگزاری مسابقات بین المللی قران در ایران

تشکر ۱۶۱ نماینده از برگزاری مسابقات بین المللی قران در ایران

۱۶۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای از سازمان اوقاف و امور خیریه برای برگزاری باشکوه مسابقات بین المللی قران در ایران تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای از دست اندرکاران مسابقات بین المللی قران که از ۳۰ فروردین تا ششم اردیبهشت ماه در تهران برگزار گردید تشکر کردند. این بیانیه به امضای ۱۶۱ نماینده رسیده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بیانیه ضمن حمایت از فعالیت های قرانی در سطوح ملی و بین المللی آمادگی خود را جهت تدوین قوانین لازم در این حوزه مقدس اعلام نمودند و مراتب تقدیر و تشکر خود را از رئیس و کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه و دستگاه های برگزارکننده و جامعه قرآنی در برگزاری باشکوه جشنواره قرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمودند.

کد مطلب 3975253

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