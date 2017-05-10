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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱

با همراهی ارکسترزهی

گروه کُر فرهنگسرای ارسباران کنسرت می دهد

گروه کُر فرهنگسرای ارسباران کنسرت می دهد

گروه کر فرهنگسرای ارسباران تهران به رهبری سرژیک میرزایان روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبشهت ماه تازه ترین کنسرت خود را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت گروه کر فرهنگسرای ارسباران با همراهی ارکستر زهی و رهبری سرژیک میرزایان روزهای یکشنبه ۲۴ و دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. در این برنامه قطعات کلاسیک، ایرانی و آهنگ های قدیمی با آثار موتسارت، هندل، باغچه بان میرزائیان اجرا می شود.

گروه کُر فرهنگسرای ارسباران آذرماه سال ۱۳۸۰ راه اندازی شد و تاکنون کنسرت های متعددی از جمله اجرای موسیقی در جشنواره موسیقی فجر (۱۳۸۴)، جشنواره سرود محله (۱۳۸۴)، فرهنگسرای ارسباران( ۱۳۸۵) و اجراهای متفاوتی در جشنواره های فرهنگی و هنری برج میلاد، حرکت، صدا و سیما و فرهنگسراهای ارسباران، نیاوران، سالن رودکی را برعهده داشته است.

اجرای کنسرت موسیقی به صورت مستقل به همراه ارکستر زهی، مجلسی و گروه های سازی از فعالیت های این گروه کر است.

کد مطلب 3975257
علیرضا سعیدی

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