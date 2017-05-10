پرداخت وام بلاعوض ۵۰ و ۶۰ میلیونی برای سیل زدگان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد بازسازی سیل آذربایجان شرقی در حالی با حضور معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیر کل بنیاد مسکن استان و عوامل اجرایی آن در سالن جلسه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی برگزارشد که موضوع اعطای تسهیلات به سیل زدگان از مهمترین موضوعات مطرح شده در آن بود.

پرداخت وام های بلاعوض برای سیل زدگان مناطق روستایی و شهری آذربایجان شرقی

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیش از ظهر چهارشنبه در این نشست گفت: برای نوسازی و بازسازی خانه های تخریب شده از سیل اخیر استان حدود ۵۰ میلیون ریال در روستاها و ۶۰ میلیون ریال درشهرها کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

عزیزالله مهدیان در رابطه با واحدهای تخریب شده در سیل اخیر در مناطق شهری و روستایی آذربایجان شرقی نیز اظهار داشت: در سیل های اخیر که در هشت شهرستان استان صورت گرفته حدود یکهزار و ۳۱۵ واحد مسکونی تخریب شده و یا خسارت دیده اند که از این تعداد حدود ۳۲۸ واحد تعمیری شهری و روستایی و تعداد ۹۸۷ واحد احداثی شهری وروستایی است.

بنیاد مسکن برای واحدهای تخریب شده در سیل آذربایجان نقشه رایگان تهیه می کند

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی در این نشست با اشاره به اینکه سیل در هشت شهرستان تبریز، آذرشهر، اسکو، بستان آباد، مراغه، عجب شیر، سراب و هشترود رخ داده است، گفت: بیشترین خسارت وارده مالی و جانی درروستای چنار عجب شیر است.

حافظ باباپور در ادامه افزود: همه ۱۳ واحدهای تخریبی این روستا باید طی شش ماه آینده از نو مقاوم سازی شده و ساماندهی ۶۰ واحد دیگر نیز برای ساکنان آن روستا که خانه هایشان درمعرض بستر رودخانه قرار گرفته و برعهده این بنیاد بوده، درسریع ترین زمان بازسازی خواهند شد.

وی تاکید کرد: افرادی که تاکنون از تسهیلات نوسازی استفاده نکرده اند می توانند از تسهیلات بنیاد مسکن در بازسازی و نوسازی استفاده کنند و کار کارشناسی و تفکیک قطعات نیز در این مناطق صورت گرفته و تسهیلات آماده پرداخت است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: بنیاد مسکن آمادگی دارد تا به صورت رایگان برای همه خانه هایی که در سیل اخیر تخریب شده نقشه تهیه کند تا افراد شروع به ساخت واحدهای خود کنند.