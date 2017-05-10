نوشاد نوشادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو انتخابات مهم و سرنوشتساز را پیش رو داریم که حضور گسترده و پرشور مردم در این انتخابات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی با تاکید بر لزوم تلاش ویژه برای حضور حداکثری مردم در انتخابات بیان کرد: هیئتهای مذهبی سراسر کشور از تمام ظرفیتها و امکانات خود برای حضور حداکثری مردم در انتخابات استفاده کنند.
دبیر شورای هیئتهای مذهبی کشور بر لزوم آگاهی بخشی به مردم برای انتخاب صحیح تاکید کرد و ادامه داد: تبیین شاخصهها و ویژگی کاندیدای اصلح وظیفه امروز هیئتهای مذهبی است.
وی با بیان اینکه ۹۲ هزار هیئت کد دار در کشور فعال هستند، خاطرنشان کرد: هیئتهای مذهبی در همه عرصههای انقلاب و تاریخ مبارزات مردم ایران نقش بسزائی داشتهاند.
وی با تاکید بر اینکه تریبون هیئتهای مذهبی به نفع یا به ضرر هیچ کاندیدایی نباید استفاده شود، افزود: هیئتهای مذهبی مدافعان حریم ولایت و امامت هستند.
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