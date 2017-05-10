اشتباه فدراسیون فوتبال در اعلام نام بازیکن تیم ملی فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی ۱۷ بازیکن تیم ملی فوتسال ایران در حالی برای حضور در اردوی شهرکرد اعلام شد که با توافق فدراسیون فوتبال و باشگاه گیتی پسند، مقرر شد ۶ بازیکن گیتی پسند از جمله سعید عباسی در این اردو حاضر نشوند.

با این حال در لیست منتشر شده روی سایت فدراسیون، نام سعید عباسی دیده می شد.

سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: نام عباسی به اشتباه روی سایت فدراسیون قرار گرفته است و به جای وی باید نام محمد طاهری منتشر شود.

به این ترتیب اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتسال به این ترتیب است:

علیرضا صمیمی، علیرضا رفیعی، محمد طاهری، مسلم اولاد قباد، شهاب طالبی، محمدرضا کرد، سعید احمد عباسی، مهدی جاوید، علیرضا عسکری، مرتضی عزتی، امین نصر اله زاده، محمد شجری، محمدرضا سنگ سفیدی، میثم برمشوری،سجاد بند سعدی،مسعود محمدی و سجاد بابایی.