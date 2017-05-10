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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر:

موسسات خیریه ۷ میلیارد ریال به نیازمندان استان بوشهر کمک کردند

موسسات خیریه ۷ میلیارد ریال به نیازمندان استان بوشهر کمک کردند

بوشهر - مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر از کمک‌های نقدی و کالایی سال گذشته موسسات خیریه در حجم هفت میلیارد و ۶۸۵ میلیون ریال و پرداخت به نیازمندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد لطفی در نشست بررسی فعالیت مراکز نیکوکاری، با قدردانی از مردم خیر و نیکوکار استان درکمک به نیازمندان اظهار داشت: در سال گذشته بالغ بر هفت میلیارد و ۶۸۵ میلیون ریال کمک های نقدی و غیرنقدی با همکاری این موسسات وکمیته امداد به مددجویان و نیازمندان استان پرداخت شد که نسبت به مشابه سال  گذشته آن ۵۷ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به فعالیت و همکاری  ۳۲ موسسه خیریه با کمیته امداد، اضافه کرد: پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی، کمک‌های فرهنگی و آموزشی، اکرام ایتام، اشتغال، تامین جهیزیه، خدمات درمانی، احداث ، تعمیر مسکن از جمله مساعدت های موسسات خیریه به مددجویان نیازمند تحت حمایت این نهاد است.

کد مطلب 3975270

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