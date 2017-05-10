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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

برای اجرای طرح کاداستر؛

۱.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور عقد قرارداد شده اند

۱.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور عقد قرارداد شده اند

قزوین- مدیرکل دفتر مهندسی اراضی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۱.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور در قالب طرح کاداستر عقد قرارداد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی روز چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با موضوع رفع تداخلات و کاداستر اراضی کشاورزی که  با حضور همتی استاندار قزوین، علی‌اکبر متقی‌فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در سالن جلسات استانداربرگزار شد، اظهار داشت: قانون اصلاحات اراضی در سال ۱۳۴۰ ابلاغ شد و به دنبال آن دولت اراضی کشاورزی را از بزرگ مالکان خرید و به زارعان فروخت.

وی افزود: پس از اجرای این قانون تداخل بین تشخیصی صورت گرفت و بخشی از اراضی مردم از سوی منابع طبیعی وقت سنددار شد.

مدیرکل دفتر مهندسی اراضی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت: دولت یک تصمیم انقلابی گرفت و قانون رفع تداخلات اراضی را ابلاغ کرد که قانون بسیار خوبی است.

نیازی عنوان کرد: تاکنون ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور در قانون رفع تداخلات اراضی عقد قرارداد شده است.

وی یادآور شد: استان قزوین در این حوزه عملکرد بسیار خوبی داشته و یکی از استان‌های پیشرو در اجرای قانون رفع تداخلات اراضی کشور به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر مهندسی اراضی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت: برای اجرای این قانون تاکنون منابع مالی خوبی اختصاص یافته است و با تخصیص اعتبارات استانی قطع به یقین روند اجرای این قانون تسریع می‌شود.

نیازی تشریح کرد: مسؤولان کشوری بدون تردید حمایت‌های لازم از اجرای این طرح در استان را تداوم می‌دهند زیرا این طرح برکات بسیاری به همراه دارد چون اجرای این خدمت به مظلومان و بهره‌برداران کشاورزی به شمار می‌رود که مغفول مانده بود.

وی اضافه کرد: طرح دومی که در حوزه اراضی کشاورزی مطرح شده طرح کاداستر (حدنگاری) است و با توجه به اینکه تصمیم‌گیری و اجرای بسیاری از برنامه‌ها بدون در اختیار داشتن داده‌های لازم مقدور نیست، این طرح‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مدیرکل دفتر مهندسی اراضی و حدنگاری سازمان امور اراضی  کشورمطرح کرد: در حال حاضر در بسیاری از موارد در علوم مکانی داده‌ای در اختیار نداریم تا بر اساس آن نسبت به اجرای پروژه‌های مختلف اقدام کنیم.

نیازی افزود: از سوی دیگر مدیریت بر تولید نیاز به داده‌های درست دارد که این مهم با اجرای طرح‌های مذکور میسر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در توسعه استان قزوین هم به داده‌های زیرساختی نیاز داریم که با اجرای این طرح‌ها در اختیار ما قرار می‌گیرد و همچنین مدیریت بر مزارع و باغات هم از برکات این طرح به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر مهندسی اراضی و حدنگاری سازمان امور اراضی گفت: یکی از وظایفی که در قالب طرح کاداستر بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته، بحث تعیین مالکیت و سنددار کردن تمام اراضی کشور است.

نیازی یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۱.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور در قالب طرح کاداستر عقد قرارداد شده است.

وی بیان کرد: در استان قزوین هم با اقداماتی که صورت گرفته بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی در قالب این طرح عقد قرارداد شد.

مدیرکل دفتر مهندسی اراضی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: اگر این طرح‌ها اجرا شود درآمدها بیشتر از هزینه‌ها می‌شود که بی‌شک مورد استقبال و رضایت خاطر مردم قرار می‌گیرد.

نیازی عنوان کرد: این طرح به اندازه‌ای مزایا و برکات دارد که هر قدر برای آن هزینه کنیم، ضرر نکرده‌ایم.

کد مطلب 3975276

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