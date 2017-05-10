۱.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور عقد قرارداد شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی روز چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با موضوع رفع تداخلات و کاداستر اراضی کشاورزی که با حضور همتی استاندار قزوین، علی‌اکبر متقی‌فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در سالن جلسات استانداربرگزار شد، اظهار داشت: قانون اصلاحات اراضی در سال ۱۳۴۰ ابلاغ شد و به دنبال آن دولت اراضی کشاورزی را از بزرگ مالکان خرید و به زارعان فروخت.

وی افزود: پس از اجرای این قانون تداخل بین تشخیصی صورت گرفت و بخشی از اراضی مردم از سوی منابع طبیعی وقت سنددار شد.

مدیرکل دفتر مهندسی اراضی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت: دولت یک تصمیم انقلابی گرفت و قانون رفع تداخلات اراضی را ابلاغ کرد که قانون بسیار خوبی است.

نیازی عنوان کرد: تاکنون ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور در قانون رفع تداخلات اراضی عقد قرارداد شده است.

وی یادآور شد: استان قزوین در این حوزه عملکرد بسیار خوبی داشته و یکی از استان‌های پیشرو در اجرای قانون رفع تداخلات اراضی کشور به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر مهندسی اراضی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت: برای اجرای این قانون تاکنون منابع مالی خوبی اختصاص یافته است و با تخصیص اعتبارات استانی قطع به یقین روند اجرای این قانون تسریع می‌شود.

نیازی تشریح کرد: مسؤولان کشوری بدون تردید حمایت‌های لازم از اجرای این طرح در استان را تداوم می‌دهند زیرا این طرح برکات بسیاری به همراه دارد چون اجرای این خدمت به مظلومان و بهره‌برداران کشاورزی به شمار می‌رود که مغفول مانده بود.

وی اضافه کرد: طرح دومی که در حوزه اراضی کشاورزی مطرح شده طرح کاداستر (حدنگاری) است و با توجه به اینکه تصمیم‌گیری و اجرای بسیاری از برنامه‌ها بدون در اختیار داشتن داده‌های لازم مقدور نیست، این طرح‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مدیرکل دفتر مهندسی اراضی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشورمطرح کرد: در حال حاضر در بسیاری از موارد در علوم مکانی داده‌ای در اختیار نداریم تا بر اساس آن نسبت به اجرای پروژه‌های مختلف اقدام کنیم.

نیازی افزود: از سوی دیگر مدیریت بر تولید نیاز به داده‌های درست دارد که این مهم با اجرای طرح‌های مذکور میسر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در توسعه استان قزوین هم به داده‌های زیرساختی نیاز داریم که با اجرای این طرح‌ها در اختیار ما قرار می‌گیرد و همچنین مدیریت بر مزارع و باغات هم از برکات این طرح به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر مهندسی اراضی و حدنگاری سازمان امور اراضی گفت: یکی از وظایفی که در قالب طرح کاداستر بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته، بحث تعیین مالکیت و سنددار کردن تمام اراضی کشور است.

نیازی یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۱.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور در قالب طرح کاداستر عقد قرارداد شده است.

وی بیان کرد: در استان قزوین هم با اقداماتی که صورت گرفته بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی در قالب این طرح عقد قرارداد شد.

مدیرکل دفتر مهندسی اراضی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: اگر این طرح‌ها اجرا شود درآمدها بیشتر از هزینه‌ها می‌شود که بی‌شک مورد استقبال و رضایت خاطر مردم قرار می‌گیرد.

نیازی عنوان کرد: این طرح به اندازه‌ای مزایا و برکات دارد که هر قدر برای آن هزینه کنیم، ضرر نکرده‌ایم.