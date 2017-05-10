مسجد حضرت خدیجه (س) در بوستان بانوان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسجد در مساحت حدود ۱۶۰۰ مترمربع و با کاربری های متنوع شامل سالن آمفی تاتر و جلسات ، سالن و کارگاه آموزشی، شبستان و ... در ۴ طبقه احداث شده است.

حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور گفت: احداث مساجد حرکتی مثبت در جهت اعتلای فرهنگ دینی مردم است.

وی افزود: نظر عنایت الهی به اعتبار افرادی است که در جستجوی پاک سازی فکر، پاکیزگی و طهارت روح و جان در مساجد حضور دارند.

حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری خاطرنشان کرد: مساجد مرکز فعالیت های سیاسی، فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و ... بر محوریت نماز است.

وی اظهار کرد: مساجد نماد شهر، تمدن دین اسلام و قلب سازماندهی های اجتماعی- فرهنگی است.

رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور ابراز کرد: آغاز قیام و ستاد مرکزی فعالیت های حضرت ولی عصر(عج) از مسجد آغاز می شود.

وی افزود: زمینه سازی برای ظهور امام زمان(عج) باید با خود ظهور و مبدا ظهور تناسب داشته باشد که این تناسب به گسترش مساجد برمی گردد.

رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور به نقش اساسی مساجد در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران آن اشاره کرد و خاطرنشان کرد: محور و مدار مساجد باید همچنان در تداوم و حفظ جامعه ی اسلامی مورد توجه قرار داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری افزود: از نکات برجسته مدیریت شهری تهران اداره شهر با محوریت مساجد است.

وی با تاکید به افزایش مساجد جامع و محلی در شهر تهران گفت: مساجد به عنوان پایگاه هایی برای فعالیت های اجتماعی، فکری، تربیتی، سیاسی و .... باید فراگیر شوند.

در ادامه رضا دباغی شهردار منطقه ۳ گفت: در طی سالها مدیریت شهری دکتر قالیباف شاهد تحقق شعار تبدیل شهرداری تهران از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی هستیم.

وی با اشاره به افتتاح مسجد حضرت خدیجه(س) در بوستان بهشت مادران افزود: در آینده ای نزدیک شاهد بهره برداری از ۶ مسجد دیگر در این منطقه خواهیم بود.

شهردار منطقه ۳ ابراز کرد: مجموعه مدیریت شهری تهران علاوه بر احداث مساجد، اجرای پروژه های زیرساختی عمرانی و برنامه های اجتماعی و فرهنگی را نیز در کارنامه ی مدیریتی خود دارد.

مسجد حضرت خدیجه(س) با حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور، رضا دباغی شهردار منطقه ۳، سید مرتضی روحانی قائم مقام شهرداری منطقه ۳، مهدی پیرهادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ و جمعی از معاونان، مدیران، کارکنان و شهروندان افتتاح شد.