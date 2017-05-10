۲ میلیارد تومان تجهیزات سخت افزاری برای مدارس اردبیل تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری ظهر چهارشنبه در مراسم ارسال تجهیزات اسکان، هوشمند سازی و خودروهای اهدایی به نواحی و مناطق آموزشی اردبیل تصریح کرد: این تجهیزات در قالب دو کاروان به مدارس ارسال شده است.

وی افزود: کاروان نخست شامل سخت افزار اداری، تجهیزات فرهنگی و آموزشی به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده که ارسال شده و در کاروان دوم نیز به میزان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تجهیزات تهیه شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان متذکر شد: بخشی از سیاست های اقتصاد مقاومتی به بهره وری و استفاده بهینه از منابع موجود تاکید دارد و در این راستا کاروان های امید به دنبال ارتقا بهره وری مدارس اعزام می شوند.

ناصری تصریح کرد: در راستای ارتقا سطح معیشت فرهنگیان تجهیزات لازم برای ۱۲۰ مورد از اتاق اسکان فرهنگیان به میزان ۴۰۰ میلیون تومان تحویل شده است.

وی افزود: در راستای ارتقا کیفیت خدمات آموزشی نیز تجهیزات هوشمند سازی ۴۰ کلاس درس شامل پرده، لپ تاپ و پروژکتور به میزان ۲۰۰ میلیون تومان تهیه و تحویل شده است.

به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان علاوه بر این با فروش ۳۰ خودرو فرسوده، ۱۹ خودرو جدید نیز خریداری شده و ۸۰۰ میلیون تومان به این منظور اختصاص یافته است.

ناصری با یادآوری هزینه کرد چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برای استاندارد سازی مدارس در سال گذشته اضافه کرد: ۴۰ مدرسه نیز با هزینه کرد ۲۴ میلیارد تومان تحویل شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ایزوگام تمامی مدارس تامین شد، اضافه کرد: امسال نیز آسفالت تمامی مدارس را تامین خواهیم کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همچنین اولویت هوشمند سازی را مختص کلاس ششم ابتدایی دانست و افزود: تاکنون ۷۹ درصد از مقطع ششم ابتدایی هوشمند شده است.

به گفته ناصری در سال جاری نیز اولویت تجهیز مدارس، هوشمند سازی و هنرستان خواهد بود.