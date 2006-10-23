به گزارش خبرنگار مهر، اين هفته تايلند ميزبان چهارمين جشنواره فيلم بانگوك است كه به نمايش فيلم هاي كوتاه مي پردازد. مديران اين جشنواره اميدوارند اين رويداد هنري باعث شكل گيري نسل جديد فيلمسازاني شود كه در جهت ايجاد تغييرات اجتماعي تلاش مي كنند.



پاساكورن اينتو مارن، فيلمساز و مدير برنامه ريزي پروژه فيلم براي صلح، در اين مورد مي گويد: "زماني كه فيلمسازان به اين پروژه مي پيوندند تنها ايده هايي درباره آشتي و مصالحه دارند. اما در حال حاضر اطلاعات بسياري پيرامون موضوعات اجتماعي فراگرفته اند و با وجود تفاوت هايي كه دارند با يكديگر هماهنگ هستند. در حال حاضر ما كارگرداناني داريم كه تمايل دارند سوژه هاي اجتماعي را توسعه دهند."



كميسيون صلح ملي چندي پيش سرمايه لازم را براي اجراي پروژه فيلم براي تغييرات تامين كرد. هدف اين كميسيون پايان بخشيدن به خشونت موجود در سه ايالت جنوي يالا، پاتاني و ناراتيوات بود. شورش ماه ژانويه 2004 در اين كشور باعث شد هزار و 500 تايلندي جان خود را از دست بدهند.



پس از تامين بودجه پروژه فيلم براي صلح، پاساكورن فراخواني در يك مجله فيلم ملي داد و از كارگردانان جوان دعوت كرد ايده هاي خود را براي ساخت فيلم كوتاه با محوريت جنوب ارسال كنند. بيش از 300 نفر به اين فراخوان پاسخ گفتند و 11 كارگردان از گروه سني 20 سال تا فيلمسازان حرفه اي اعلام آمادگي كردند.