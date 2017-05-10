سرهنگ عباس نظری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی در مغازه اش اقدام به فروش قطعات اوراقی وسایل نقلیه می کند، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به دستگیری فرد مورد نظر طی عملیاتی غافلگیرانه در شهرستان خرم آباد افزود: متهم در بازجویی صورت گرفته به سرقت ۱۴ دستگاه انواع خودروهای سبک سرقتی با همدستی ۳ نفر دیگر اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان لرستان بیان داشت: از سارق و همدستان وی ۲۱۰ قطعه وسایل اوراقی خودرو شامل موتور، گیربکس، سیلندر و دیگر اجزاء خودرو کشف شد.

سرهنگ نظری گفت : ۴ متهم دستگیر شده همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.