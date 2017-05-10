به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع نمایشگاه کتاب، فرصت‌ها و تهدیدها با حضور داریوش مطلبی دبیر علمی سراهای اهل قلم نمایشگاه کتاب، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و ناشر، فرید ترکمان بوترابی فعال حوزه فروش و تبلیغات نشر و پونه نیکوی نویسنده، از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در ابتدای این برنامه مطلبی گفت: در ۲۳سالی که در نمایشگاه بین المللی کتاب دارای مسئولیت بودم از نزدیک شاهد تلاش های ناشران و مسئولان برگزارکننده بوده‌ام. می توان با قاطعیت عنوان کرد نمایشگاه کتاب بزرگترین رویداد فرهنگی کشور است و حضور مردم فرصتی برای آشنا شدن آنها با نشر و فضای تفکری جامعه است.

وی با بیان اینکه مقایسه نمایشگاه کتاب تهران با نمایشگاه های بزرگ دنیا درست نیست، گفت: در نمایشگاه هایی مانند فرانکفورت مشکل ویترین و عرضه وجود ندارد، یعنی در کشور ما تعداد خیلی کمی فروشگاه بزرگ کتاب وجود دارد که مردم در آن قدم بزنند و مطالعه کنند.

این استاد دانشگاه نمایشگاه کتاب را یک فرصت استثنایی برای نشر کشور دانست و گفت: نمایشگاه تهران با وجود خرید و فروش از جنبه‌های دیگر نمایشگاهی غافل نشده است و از سوی دیگر در شرایط فعلی که ویترین نمایشگاهی برای کتابفروشی ها وجود ندارد، نمی توان فروش را از نمایشگاه کتاب حذف کرد.

مطلبی در خصوص سراهای اهل قلم و میزان تاثیرگذاری آن گفت: شروع این فعالیت‌ها به ۱۰سال پیش باز می گردد و شامل برگزاری نشست‌هایی در مورد صنعت نشر است که امسال با هدف ایجاد کارگاه های تخصصی تعداد این نشست ها کاهش پیدا کرد.

در ادامه این برنامه، ترکمان بوترابی با بیان اینکه میزان تخفیف در نمایشگاه نمی تواند از یک حد بیشتر شود، گفت: فروش با تخفیف ۴۰ درصد از سوی برخی از ناشران سوال برانگیز است، چرا که که هزینه های هنگفت نشر با این میزان تخفیف تامین نمی شود.

وی نظام توزیع و فروش کتاب در کشور را چرخه معیوب خواند و گفت: رابطه میان تولید کننده و خریدار باید از طریق کتابفروشی باشد و توزیع کنندگان حد واسط که این روزها افزایش یافته است، باید حذف شوند.

این فعال حوزه نشر در ادامه گفت: از آنجایی که هزینه توزیع و فروش در حدود ۲۵ درصد از قیمت کتاب را تشکیل می دهد، در سال های اخیر ناشران علاقه دارند کتاب ها را به صورت مستقیم بفروشند.

در بخش دیگر برنامه نیکوی در پاسخ به این سوال که حضور یک نویسنده در نمایشگاه کتاب چه مزیتی دارد، گفت: این حضور بی تردید در فعالیت یک نویسنده اثربخش خواهد بود و برای مولف یک اتفاق فرهنگی بزرگ است و به داشتن یا نداشتن کتاب در آن نمایشگاه ارتباط ندارد و می توان گفت یک شوق دیدار است.

وی شناسایی مخاطبان را از ویژگی های حضور در نمایشگاه دانست و گفت: اینکه بدانم از مطالعات و نوشته های من چه برداشت هایی صورت می گیرد و چه بازتابی در میان افراد دارد بسیار اهمیت دارد.