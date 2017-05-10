به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم بهرهبرداری از پروژههای عمرانی در شهرستان دشتستان اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساختهای عمرانی در نقاط مختلف شهرستان دشتستان اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: در زمینههای توسعه فضاهای ورزشی شاهد اجرای طرح چمنهای مصنوعی در شهرها و روستای سطح شهرستان هستیم و این موضوع باعث افزایش چشمگیر سرانه ورزشی شده است.
فرماندار شهرستان دشتستان به توسعه زیرساختهای وحدتیه اشاره کرد و افزود: پروژه زمین چمن مصنوعی استادیوم شهید پاسالار شهر وحدتیه با اعتبار هشت میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.
وی یکی از مشکلات اساسی وحدتیه در گذشته را تامین آب آشامیدنی سالم عنوان کرد و ادامه داد: ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث یک مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی تامین شده است.
زارع همچنین با اشاره به اجرای نهضت آسفالت در این شهر افزود: ۱۵ کیلومتر از شبکه برق شهر وحدتیه نیز نوسازی شده است.
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