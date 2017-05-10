باید در عرصه تقریب، باورسازی کنیم/ ضرورت تشکیل اتحادیه ها

به گزارش خبرنگار مهر، اولین اجلاس هم اندیشی اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت در جهان اسلام صبح امروز در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.

آیت الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب اسلامی در این مراسم گفت: باید در عرصه تقریب به چند حوزه کاری توجه داشته باشیم؛ اول اینکه باور سازی کنیم. در واقع ایجاد باور در جامعه به ضرورت همگرایی و همکاری یکی از مهمترین مسائل حوزه وحدت است. چالش تشکیک در ضرورت ایجاد وحدت تنها با باورسازی حل می شود. ما برای این باورسازی به رسانه ها نیاز داریم. امروز جنگ نرم از جنگ سخت کشنده تر است، بنابراین ما به علم، دانش و تقریب نیاز داریم و باید آنها را از طریق رسانه به فرهنگ عمومی تبدیل کنیم.

وی افزود: از دیگر اقدامات حوزه تقریب گفتمان سازی تقریب است. اگر ما از رسانه ها به خوبی استفاده کنیم می توانیم در عرصه گفتمان تقریب گام برداریم. یکی از مشکلات ما این است که نهادهای تصمیم ساز به مساله وحدت خیلی توجه نمی کنند و خواست ما این است که این نهادها تصمیم های وحدت آفرین برای جامعه و دولت فراهم کند. ما نیاز داریم که به یک برنامه برسیم. البته در مجمع جهانی تقریب اسلامی راهکارها و راهبردها تعریف شده ولی این کار به تنهایی به جایی نخواهد رسید. ما اگر درون مملکت نتوانیم به تصمیم های جدی برسیم چگونه می توانیم از نهادهای بین المللی توقع داشته باشیم.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب اسلامی ادامه داد: یکی از راهکارهای رسیدن به وحدت تشکیل اتحادیه هاست. ما در این حوزه به کمک مجلس شورای اسلامی نیاز داریم تا وارد این عرصه شود. البته در حال حاضر فراکسیون تقریب در مجلس شکل گرفته و از این جهت ما سپاسگزاریم اما امیدواریم بتوانیم در سایر عرصه ها هم چنین اقداماتی داشته باشیم. خرج کردن بودجه در عرصه وحدت نوعی سرمایه گذاری است و جلوی بسیاری از خرج های کلان و ضرر و زیان های مالی را می گیرد. چندی پیش ما تصمیم داشتیم اتحادیه بازرگانان جهان اسلام را تشکیل دهیم ولی تنگ نظری ها جلوی تشکیل این اتحادیه را گرفت چرا که برخی فکر کردند ما می خواهیم وارد حوزه اقتصاد شویم. پس از آن ما اعلام کردیم قصد نداریم داعیه انحصاری وحدت به عهده ما باشد و نهادهای دیگری مثل اتاق بازرگانی یا مجلس هم می توانند این کار را انجام دهند چون نمی خواهیم همه کارها را خودمان انجام دهیم چون هدف مان این است که همه در مسیر وحدت باشیم. اگر جمهوری اسلامی ایران بتواند دو درصد از سرمایه های اقتصادی جهان اسلام را جذب کند شاهد تحول عظیمی خواهیم بود.

وی در پایان گفت: علاوه بر اینها باید تلاش کنیم تا مغزهای متفکر جهان اسلام را به کشورمان جذب کنیم و نگذاریم آنها جذب آمریکا شوند. امروزه اکثر دانشگاه های انگلیس را دانشجویان غیرانگلیسی تشکیل داده اند. تشکیل اتحادیه دانشگاهیان جهان اسلام از دیگر نکاتی است که می تواند به ما در رسیدن به وحدت کمک کند و دولت و نهادهای تصمیم گیرنده هم باید به ما در این عرصه کمک کنند. نکته آخر اینکه تقریب عرصه گسترده بنیادین و سرنوشت سازی است و ما در همین جا دست کمک را به همه کسانی که می توانند به ما کمک کنند دراز می کنیم.