نرخ بیکاری در استان سمنان ٨.١ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه کارگروه تخصصی اشتغال استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری بابیان اینکه بحث اقتصاد مقاومتی و اشتغال فقط برای قوه مجریه نیست بلکه تمامی قوای سه گانه باید به این امر مهم توجه کنند، ابراز داشت: معتقد هستیم که نباید حتی یک نفر بیکار وجود داشته باشد چراکه در استانی زندگی می‌کنیم که دارای ظرفیت و قابلیت‌های گردشگری، کشاورزی و صنعتی است که می‌تواند درزمینهٔ کاهش بیکاری اثرگذار باشد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های خوب‌صورت گرفته در حوزه اقتصادی، خوشبختانه استان سمنان ازلحاظ کاهش نرخ بیکاری با نرخ ۸.۱درصد رتبه دوم را پس از استان مرکزی دارد که باید گفت اگر موفقیتی در سطح استان در حوزه اشتغال حاصل و شرایط مطلوب ایجاد شد براثر وفاق و همدلی و تعامل بین همه مسئولان بوده است.

استاندار سمنان بابیان اینکه از ۱۱۱ پروژه پیشنهادی منعقده استان در اسفند ماه سال نود و چهار، ۸۷ پروژه عملیاتی شد که این امر توانست تا حد زیادی در کاهش بیکاری استان سمنان اثرگذار باشد، ابراز داشت: برگزاری همایش‌های سرمایه‌گذاری درزمینهٔ صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری توانست ظرفیت و داشته‌های استان را به کشور معرفی و بستر حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

خباز تأکید کرد: بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد باشد و مسئولان با حمایت از سرمایه‌گذار زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی شهرها فراهم کنند او را حمایت خواهیم کرد و مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به راه اندازی کار او هستند چرا که معتقدیم سرمایه گذار نباید در بروکراسی اداری معطل شوند که باید گفت هر چه زمینه حضور بخش خصوصی بیشتر فراهم شود گام بلندی در تحقق شعار سال برداشتیم.