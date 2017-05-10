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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۰۷

فرماندار شهرستان البرز:

سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ موجب تربیت نسل فرهیخته می شود

سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ موجب تربیت نسل فرهیخته می شود

قزوین- فرماندار شهرستان البرز گفت: سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ ایرانی و اسلامی تربیت نسل فرهیخته را بدنبال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان البرز که با حضور مدیر کل امور کتابخانه های استان  برگزار شد، اظهار کرد: مشارکت خیرین در توسعه  کتابخانه ها و  ترویج فرهنگ کتابخوانی حائز اهمیت است و سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ ایرانی و اسلامی  تربیت نسل فرهیخته  را بدنبال دارد.

وی ادامه داد:  بزرگترین آسیبها در جامعه متوجه حوزه فرهنگ است و فعالیت ها در این حوزه می بایست با جدیت و دقت بیشتری صورت گیرد.

عسگری در بخش دیگری از سخنان خود  با اشاره به پتانسیل بالای ناحیه شهری مهرگان جهت ساخت و تجهیز کتابخانه در پارکها و فضاهای عمومی بیان کرد: فضای بسیار مناسبی جهت احداث کتابخانه عمومی در پارک ۲۲ هکتاری بهشت ناحیه شهری مهرگان تعبیه و اهداء  شده است و در این راستا  از مسئولین مربوطه  تقدیر می کنم.

در پایان این جلسه نیز از فعالیتهای رمضان حیدری  مدیر سابق کتابخانه های عمومی شهرستان البرز تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 3975400

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