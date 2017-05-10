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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۱۵

«اولاند» و رهبر حزب دموکراتیک سوریه دیدار کردند

«اولاند» و رهبر حزب دموکراتیک سوریه دیدار کردند

رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با رهبر حزب کردی اتحاد دموکراتیک سوریه، به امکان تشکیل دولت فدرال در شمال این کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه که به زودی زمام  امور را به «امانوئل ماکرون» جانشین خود تحویل خواهد داد؛ در کاخ الیزه میزبان «صالح مسلم» از رهبران حزب کردی اتحاد دموکراتیک سوریه بود.

گفته می شود که طرفین در این دیدار پیرامون احتمال ایجاد یک دولت فدرالیسم در شمال سوریه، صحبت کردند.

خالد عیسی نمایندۀ حزب اتحاد دموکراتیک در اروپا نیز در این دیدار شرکت کرده است.

کاخ الیزه هیچگونه بیانیه رسمی در خصوص این دیدار صادر نکرده است.

گفتنی است ترکیه حزب کردی اتحاد دموکراتیک سوریه و نیروهای مدافع خلق وابسته به آن را از متحدین پ ک ک می داند. به همین دلیل علیرغم نقش آنها در مبارزه با داعش و همکاری که با آمریکا و متحدینش در این زمینه دارند، مورد غضب دولت ترکیه هستند.

کد مطلب 3975412
مریم خرمایی

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