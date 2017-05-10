آماده باش ۳ هزار نفر در شهرداری قم/ فعالیت ۱۵۰ ایستگاه صلواتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در شهرداری قم برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائرین و همشهریان در نیمه شعبان، اظهار کرد: امسال با تشکیل ۱۰ کمیته برای انجام فعالیت‌های تخصصی و ۱۲ ستاد اطلاع رسانی به محوریت شهرداران مناطق در ورودی پارکسوارها و پارکینگ‌های محدوده مسجد مقدس جمکران برنامه‌ریزی و خدمات‌رسانی ویژه نیمه شعبان را در دستور کار داشته‌ایم.

شهردار قم خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات ویژه در این ایام آماده سازی پارکینگ‌ها و پارکسوارها برای استقرار خودروهای زائرین بوده که در این راستا بیش از ۱۵۰ هکتار از اراضی محدوده مسجد مقدس جمکران به عنوان پارکسوار آماده شده است.

سقائیان‌نژاد اقدامات صورت گرفته در پارکسوارها را یادآور شد و تصریح کرد: برای آماده سازی سطوح پارکینگ‌ها اقدامات لازم در حوزه تسطیح، خط کشی و مازوت پاشی صورت گرفته و تأمین روشنایی و رفع خاموشی برج‌های نوری با هماهنگی شرکت برق انجام شده است.

وی از آماده باش کلیه ۳ هزار نفر از نیروهای ستادی و خدماتی از روز سه‌شنبه تا پایان مراسم نیمه شعبان خبر داد و با تأکید بر اینکه شهرداری امسال برنامه ویژه‌ای را در حوزه اطلاع رسانی نیمه شعبان در دستور کار دارد، گفت: امسال اطلاع‌رسانی به صورت ویژه خصوصاً با محوریت پارکینگ و پارکسوارها و مبادی ورودی شهر در دستور کار است.

شهردار قم با بیان اینکه زمینه‌سازی اطلاع‌رسانی در پارکینگ‌ها و بلوک بندی آنها انجام شده است، افزود: توزیع کارت‌های رنگی برای ورودی پارکینگ‌ها در راستای کاهش مشکلات ناشی از گمشدگان انجام می‌شود و همچنین توزیع نقشه و بسته‌های فرهنگی امسال با محوریت پارکینگ‌ها در دستور کار مجموعه مدیریت شهری است.

سقائیان نژاد استقرار ۱۰ غرفه توزیع مایحتاج زائرین، یخ، آب معدنی و ... در پیرامون مسجد مقدس جمکران را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: همچنین سعی داریم با همکاری نیروهای آتش‌نشانی افزایش ضریب ایمنی شهر را در این ایام داشته باشیم.

وی فعالیت‌های ستاد پیشگیری و رفع تخلفات شهری را در ایام نیمه شعبان مورد توجه قرار داد و افزود: به طور ویژه بحث جمع‌آوری دست فروشان و متکدیان در محدوده حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران را دستور کار داریم.

شهردار قم به وضعیت صدور مجوز و استقرار ایستگاه‌های صلواتی در سطح شهر و محورهای منتهی به مسجد مقدس جمکران اشاره کرد و گفت: در راستای ساماندهی بحث استقرار ایستگاه‌های صلواتی در شهر قم، صدور مجوز به مردم و هیئات برای تشکیل این ایستگاه‌ها با هماهنگی راهور، مرکز بهداشت و شهرداری صورت می‌گیرد.

سقائیان‌نژاد با تاکید بر اینکه در آستانه نیمه شعبان ۱۵۰ مجوز برای استقرار ایستگاه صلواتی در حاشیه بلوار پیامبر اعظم(ص) صادر شده است، افزود: تمهیدات لازم برای مباحث بهداشتی، ترافیکی و تأمین نظافت لازم در محدوده این ایستگاه‌ها صورت گرفته است.

وی همچنین به استقرار نیروهای آتش‌نشانی در محدوده مسجد مقدس جمکران اشاره کرد و افزود: پیش بینی خطوط اتوبوسرانی و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی در این ایام را خواهیم داشت.

شهردار قم با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی محدوده مسجد مقدس جمکران، بیان کرد: در کمیته حمل و نقل و ترافیک در حوزه محدودیت‌های ترافیکی پیش‌بینی داشتیم تا بتوانیم رفاه زائرین را تأمین کنیم.

سقائیان‌نژاد خاطرنشان کرد: سعی داریم تا در رینگ مسجد مقدس جمکران امکان تردد را فراهم کنیم تا زمانی که پلیس راهور تشخیص دهند که تردد را محدود کنند.

وی همچنین به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در حوزه اسکان اضطراری اشاره کرد و گفت: در دو نقطه بحث اسکان را پیش بینی کردیم که در بوستان نیایش و پارکینگ شماره چهار مسجد مقدس جمکران است و محدوده‌های دیگر ممنوعیت نصب چادر داریم.