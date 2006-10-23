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۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۰۳

گالري اثر ميزبان آثار گروه معكوس مي‌شود

نمايشگاه آثار گروه مجسمه‌سازان معكوس روز جمعه پنجم آبان‌ماه در گالري اثر افتتاح مي‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعي از شاگردان پرويز تناولي هنرمند پيشكسوت مجسمه سازي ايران از جمعه اين هفته تعدادي از مجسمه هاي خود را در گالري اثر به معرض نمايش مي گذارند.

مهرنوش ارشادي، مونا پاد، فرزانه حسيني، ليلا خرازي پاكدل، حامد رشتيان، مينا سراك، نسترن صفايي، بهداد لاهوتي، امير و علي موسوي زاده از جمله هنرمنداني هستند كه به نمايش مجسمه هاي خود مي پردازند.

نمايشگاه گروهي شاگردان تناولي از جمعه پنجم آبان به مدت 12 روز ادامه خواهد داشت و هنردوستان مي توانند براي بازديد از مجسمه هاي اين هنرمندان به خيابان ايرانشهر، كوي برفروشان، شماره 13 مراجعه كنند. ساعت بازديد از نمايشگاه گروه معكوس 11 تا 20 است.

کد مطلب 397545

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