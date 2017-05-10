سعید کتابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای شوراهای اسلامی در ایجاد شور و نشاط انتخاباتی بسیار مهم است، افزود: نامزدها باید در برنامه‌های تبلیغاتی خود از به کار بردن عناوین و القاب غیر مستند و شعارهای خلاف پرهیز کنند.

کتابی بابیان اینکه موارد تخلف در برنامه‌های تبلیغاتی، مورد پیگیری قضایی قرار می‌گیرد، عنوان کرد: هرگونه دیوارنویسی در مدت زمان قانونی تبلیغات ممنوع است و مکان‌های مجاز برای نصب اعلان‌های تبلیغاتی در شهر در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تعیین ۲۱۴ شعبه رأی‌گیری در ملایر گفت: از این تعداد ۷۹ شعبه مربوط به شهر ملایر است که در هر شعبه ۲ دستگاه الکترونیکی برای رأی‌گیری انتخابات شوراهای اسلامی پیش‌بینی شده است.

کتابی گفت: با توجه به الکترونیکی برگزار شدن انتخابات شوراها در ملایر، برای هر نامزد کدهای سه رقمی تعریف شده تا پس از پایان زمان رأی‌گیری، کار شمارش آرا در سریعترین زمان ممکن انجام شود.

وی افزود: حدود ۲۵ چاپخانه و ۱۵ کانون آگهی تبلیغاتی در این شهرستان فعال است که با بهره‌گیری از توان نیروی انسانی متخصص و متعهد آمادگی لازم را در زمینه چاپی و تبلیغاتی نامزدها دارند.