یک خبر بد برای اوپک/احتمال افزایش تولید نفت شیل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مارکت واچ آمریکا، در گزارش ماهیانه وزارت انرژی آمریکا که در روز سه شنبه منتشر شد یک هفته قبل از دیدار تولید کننگان کلیدی نفت در انتهای این ماه این نگرانی را ایجاد کرد که تلاش های اوپک برای بازگرداندن تعادل به بازار نفت را ناکام بماند.

طبق گزارش چشم انداز کوتاه مدت بازار انرژی که توسط وزارت انرژی آمریکا منتشر شده، پیش‌بینی شده است تولید نفت خام ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ با یک درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی قبلی به ۹.۳۱ میلیون بشکه در روز برسد.

وزارت انرژی آمریکا پیش بینی کرد، تولید نفت خام این کشور در سال ۲۰۱۷ به طور متوسط به ۹.۳۱ میلیون بشکه در روز برسد که از پیش بینی قبلی این اداره یک درصد بیشتر است. در این گزارش همچنین تولید این کشور در سال ۲۰۱۸ نیز ۹.۹۶ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که ۰.۶ درصد از پیش بینی قبلی این اداره بیشتر است.

این داده ها درست قبل از دیدار ۲۵ می کشور های عضو اوپک در وین منتشر شد. در این جلسه قرار است تصمیم گرفته شود که توافق کاهش تولیدات در نیمه دوم سال و یا احتمالا سال ۲۰۱۸ هم تمدید شود یا نه.

روز دوشنبه خالید الفالح، وزیر نفت عربستان سعودی، بزرگترین تولید کننده نفت، گفت کاهش تولید تحت توافق به دست آمده در اواخر نوامبر گذشته پابرجاست. او همچنین تلویحا گفت ممکن است این کاهش تولیدات به سال ۲۰۱۸ هم بسط پیدا کند.

در توافق بین اعضای اوپک و سایر تولید کنندگان بزرگ از جمله روسیه از شرکت کنندگان در توافق خواسته شده روزانه ۱.۸ میلیون بشکه از مجموع تولید خود را کاهش دهند.

اما تاجران نفت نگران هستند که این توافق اوپک که هدفش ایجاد توازن دوباره در عرضه و تقاضا در بازار نفت است موثر واقع نشود. دلیل این امر می‌تواند افزایش تولید نفت خام ایالات متحده، همچنین پتانسیل افزایش تولید کشور های غیر اوپک که در این توافق شرکت ندارند و تولید برخی کشورهای عضو اوپک که شامل محدودیت های این توافق نمی‌شوند مثل لیبی باشد.

در آخرین گزارش وزارت انرژی آمریکا میانگین عرضه روزانه نفت اوپک در سال جاری ۳۹.۴۳ میلیون بشکه و در سال آینده میلادی ۴۰.۲۳ میلیون بشکه پیش‌بینی شده است.

براساس گزارش مذکور، انتظار می‌رود عرضه نفت خام جهان امسال به ۹۸.۴۷ میلیون بشکه و سال آینده به ۱۰۰.۴۰ میلیون بشکه در روز برسد. در عین حال مصرف جهانی نفت امسال ۹۸.۳۰ میلیون بشکه خواهد بود و سال ۲۰۱۸ به ۹۹.۹۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

در این گزارش همچنین پیش بینی از قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ با ۳ درصد کاهش روبرو شد و نفت خام تگزاس غرب به طور متوسط بشکه ای ۵۰.۶۸ دلار ، نفت خام برنت بشکه ای ۵۲.۶۰ دلار پیش‌بینی شدند . در این گزارش چشم انداز قیمت ها برای سال ۲۰۱۸ دست نخورده باقی ماند و نفت خام تگزاس غرب بشکه ای ۵۵.۱۰ و برنت ۵۷.۱۰ پیش‌بینی شدند.