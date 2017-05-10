به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بادکو امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از قسمتهای مختلف پارک علم و فناوری استان و موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی، از آموزش ۵۲۰ دانشجو در در این مرکز خبر داد و گفت: تعدادی از آموزش‌دیدگان این مرکز در ۸ استان کشور جذب شده و مشغول خدمت هستند

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه گفت: تنوع کاری در این دانشگاه باعث شده جزو ۶ واحد جهاددانشگاهی کشور باشد که به سازمان مبدل شده است.

وی افزود: سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه اکنون در بخش‌های مختلف دانشگاه علمی کاربردی، موسسه آموزش عالی، آموزش‌های کوتاه مدت، پارک علم و فناوری و ... فعالیت دارد.

بادکو اشاره ای به فعالیت ۵ مرکز رشد در شهرستان‌های استان داشت و گفت: ۵ مرکز رشد ما در روانسر، اسلام آبادغرب، کنگاور، سنقر و سرپل‌ذهاب است و ۲ مرکز شکوفایی و خلاقیت هم در صحنه و دالاهو داریم.

وی اشاره ای به فعالیت های پارک علم و فناوری کرمانشاه داشت و گفت: تاکنون ۴۷۰ واحد فناور مورد حمایت این پارک قرار گرفته اند که ۳۰۰ واحد آن هنوز تحت حمایت هستند.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه با اشاره به برج‌های در دست احداث پارک علم و فناوری گفت: در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه مقرر شد ۱۲ میلیارد تومان طی سالهای ۹۵ و ۹۶ به این ساختمان‌ها اختصاص یابد و در نتیجه آن در اواسط سال ۹۷ شاهد بهره‌برداری از بخش‌هایی از این پروژه خواهیم بود.