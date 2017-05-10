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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۰۰

فراخوان «نخستین جایزه فرهنگی هنری تئاتر کمدی تهران» منتشر شد

فراخوان «نخستین جایزه فرهنگی هنری تئاتر کمدی تهران» منتشر شد

اداره کل هنرهای نمایشی با هدف کمک به ارتقای کیفی و محتوایی نمایش های کمدی، «نخستین جایزه فرهنگی هنری تئاتر کمدی تهران» را ویژه نمایش های کمدی اجرا شده در سطح تهران بزرگ برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه فرهنگی و هنری تئاتر کمدی تهران با هدف کمک به ایجاد همدلی و همگرایی هر چه بیشتر در بین فعالان تئاتر کمدی، کمک به ارتقای سطح کیفی تئاتر کمدی، نمونه سازی و ارائه الگوی مناسب برای این گونه نمایشی، کمک به اعتلای سلامت اخلاقی حوزه تئاتر کمدی و ایجاد فضای مناسب جهت بهره مندی بیشتر خانواده ایرانی از آثار نمایشی کمدی، تلاش در افزایش روحیه نشاط و شادی بر مبنای فرهنگ اصیل ایران اسلامی، تلاش در افزایش انسجام صنفی و حرفه ای گروه های نمایش کمدی و ارتقای کیفی رشته های مختلف نمایش کمدی از طریق سنجش و داوری کارشناسان در سال ۱۳۹۶ برگزار می شود.

مطابق فراخوان تمامی آثار نمایشی که مجوز اجرای عمومی خود را از کار گروه تئاتر کمدی شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی دریافت کرده اند، الزاماً در این ارزیابی حاضر خواهند بود. این ارزیابی مختص نمایش هایی است که در بازه زمانی ۷ فروردین ماه (روزهای ملی نمایشی) تا ۳۰ مردادماه ۱۳۹۶ به اجرای عمومی در آمده اند.

«نخستین جایزه فرهنگی هنری تئاتر کمدی تهران» در بخش های نمایشنامه نویسی، کارگردانی،  بازیگری زن و مرد، طراحی صحنه،  طراحی نور، طراحی لباس، طراحی گریم، طراحی پوستر، بروشور، هویت بصری و تبلیغات مجازی برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.

ملاک سنجش این جایزه فرهنگی هنری معطوف به ارزش های فرهنگی حاکم بر جامعه و شئونات اسلامی است و به آثاری که موازین اخلاقی را رعایت کرده و از طریق نمایش شان باعث ارتقای اخلاق و ارزش های معنوی در جامعه شده اند، توجه بیشتری خواهد داشت.

کد مطلب 3975485
فریبرز دارایی

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