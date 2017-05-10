فراخوان «نخستین جایزه فرهنگی هنری تئاتر کمدی تهران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه فرهنگی و هنری تئاتر کمدی تهران با هدف کمک به ایجاد همدلی و همگرایی هر چه بیشتر در بین فعالان تئاتر کمدی، کمک به ارتقای سطح کیفی تئاتر کمدی، نمونه سازی و ارائه الگوی مناسب برای این گونه نمایشی، کمک به اعتلای سلامت اخلاقی حوزه تئاتر کمدی و ایجاد فضای مناسب جهت بهره مندی بیشتر خانواده ایرانی از آثار نمایشی کمدی، تلاش در افزایش روحیه نشاط و شادی بر مبنای فرهنگ اصیل ایران اسلامی، تلاش در افزایش انسجام صنفی و حرفه ای گروه های نمایش کمدی و ارتقای کیفی رشته های مختلف نمایش کمدی از طریق سنجش و داوری کارشناسان در سال ۱۳۹۶ برگزار می شود.

مطابق فراخوان تمامی آثار نمایشی که مجوز اجرای عمومی خود را از کار گروه تئاتر کمدی شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی دریافت کرده اند، الزاماً در این ارزیابی حاضر خواهند بود. این ارزیابی مختص نمایش هایی است که در بازه زمانی ۷ فروردین ماه (روزهای ملی نمایشی) تا ۳۰ مردادماه ۱۳۹۶ به اجرای عمومی در آمده اند.

«نخستین جایزه فرهنگی هنری تئاتر کمدی تهران» در بخش های نمایشنامه نویسی، کارگردانی، بازیگری زن و مرد، طراحی صحنه، طراحی نور، طراحی لباس، طراحی گریم، طراحی پوستر، بروشور، هویت بصری و تبلیغات مجازی برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.

ملاک سنجش این جایزه فرهنگی هنری معطوف به ارزش های فرهنگی حاکم بر جامعه و شئونات اسلامی است و به آثاری که موازین اخلاقی را رعایت کرده و از طریق نمایش شان باعث ارتقای اخلاق و ارزش های معنوی در جامعه شده اند، توجه بیشتری خواهد داشت.