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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۱۳

بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی؛

برنامه رقابت‌های تیم ملی وزنه‌برداری ایران اعلام شد

برنامه رقابت‌های تیم ملی وزنه‌برداری ایران اعلام شد

رقابت‌های وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از روز ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت ماه در شهر باکو آذربایجان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ۲۰ رشته ورزشی از ۲۲ اردیبهشت تا اول خرداد در شهر باکو برگزار می‌شود که رقابت‌های وزنه‌برداری از ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت ماه در منطقه شوولان و سالن آکادمی وزنه‌برداری برگزار خواهد شد.

جدول زمانبندی مسابقات وزنه‌برداران کشورمان به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت: (ساعت ۱۲ تا ۲۰)

رقابت دسته ۶۹ کیلوگرم مردان که مجید عسگری در این وزن روی تخته می‌رود.

سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت: (ساعت ۱۲ تا ۱۸)

رقابت اوزان ۷۷ و ۸۵ کیلوگرم مردان که رضا زارعی در دسته ۷۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود می‌رود.

چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت: (ساعت ۱۲ تا ۲۰)

مسابقات اوزان ۹۴، ۱۰۵ و ۱۰۵+ کیلوگرم مردان که به ترتیب محمدزارعی و سید ایوب موسوی در دسته ۹۴ کیلوگرم، محمدرضا براری و رضا آقازاده در دسته ۱۰۵ کیلوگرم و همایون تیموری و رامین ربیعی در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم به روی تخته می‌روند.

 گروه دوم کاروان وزنه‌برداری کشورمان متشکل از وحید ربیعی مربی تیم ملی، مجید عسگری (دسته ۶۹ کیلوگرم)، رضا زارعی (دسته ۷۷ کیلوگرم)، محمد زارعی و سید ایوب موسوی (دسته ۹۴ کیلوگرم)، محمدرضا براری و رضا آقازاده (دسته ۱۰۵ کیلوگرم) و همایون تیموری و رامین ربیعی (دسته ۱۰۵+ کیلوگرم) فردا (پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت) به آذربایجان اعزام می‌شوند.

کد مطلب 3975487

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